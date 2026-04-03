Petrol Price Increased: छत्तीसगढ़ में पेट्रोल के दाम बढ़े, ऑटो LPG 25 रुपए महंगी, चांदी में भी 10 हजार का उछाल

1 अप्रैल 2026 से तेल कंपनियों (आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल) ने पेट्रोल की कीमतों में 1.01 से 1.26 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। वहीं एचपी 99.33 रुपए से अब 100.43 रुपए हो गया है। रायपुर में इंडियन ऑयल का सामान्य पेट्रोल अब 100.45 रुपए और प्रीमियम (एक्सपी-95) पेट्रोल 109.29 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। सबसे बड़ा झटका ऑटो एलपीजी उपभोक्ताओं को लगा है। महज एक महीने के भीतर इसकी कीमतों में 25.28 रुपए प्रति लीटर की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। 1 मार्च को जो दरें 60.04 रुपए थीं, वे अब बढ़कर 85.32 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं। हालांकि, डीजल की कीमतें फिलहाल 93.39 रुपए पर स्थिर बनी हुई हैं।