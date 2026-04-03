Bore mining banned: रायपुर में बोर खनन पर लगाई रोक, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से खुदाई जारी

दरअसल, खम्हारडीह और कचना, दलदल सिवनी क्षेत्र में पेयजल की समस्या ज्यादा है। खम्हारडीह पानी टंकी का निर्माण किया जाना था, लेकिन अभी तक वर्कआर्डर जारी नहीं होने से अधर में अटका है। खम्हारडीह क्षेत्र के पूर्व पार्षद रोहित साहू का कहना है कि पिछले एक साल से पानी टंकी निर्माण का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए प्रशासकीय स्वीकृति भी मिली और टेंडर भी जारी हो गया है, लेकिन अभी निर्माण शुरू नहीं हुआ है। इसलिए इस गर्मी में पेयजल आपूर्ति की ज्यादा समस्या है। उनके वार्ड में लगभग ऐसी 35 जगहें चिन्हांकित की गई है, जहां टैंकर से सप्लाई कराने की नौबत है।