Crime News: सोशल मीडिया में कट्टा दिखाते फोटो किया शेयर, रायपुर पुलिस ने 48 घंटे के भीतर भेजा जेल

इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने वीडियो में नजर आ रहे युवक तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान युवक की पहचान कुलेश्वर उर्फ सोनू साहू निवासी रामसागरपारा के रूप में हुई। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद कट्टा के बारे में पूछताछ की, तो उसने खुलासा किया कि सड्ढू के एकता चौक निवासी शिखर द्विवेदी से उसने कट्टा लिया था। इसके बाद पुलिस ने शिखर को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।