रायपुर

रायपुर में कल से 100 पंपों पर नहीं मिलेगा पेट्रोल, पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने लिया ये बड़ा फैसला, जानें

Raipur News: बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों को 1 सितंबर से पेट्रोल नहीं मिलेगा। प्रदेश में सड़क हादसों में होने वाली मौतों को देखते हुए रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 31, 2025

पेट्रोल (फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)
पेट्रोल (फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

CG News: बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों को 1 सितंबर से पेट्रोल नहीं मिलेगा। प्रदेश में सड़क हादसों में होने वाली मौतों को देखते हुए रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है। एसोसिएशन इसे एक अभियान के रूप में रायपुर जिले के सभी 320 पेट्रोल पंपों पर सख्ती के साथ चलाएगा। जिले में इसके बाद अन्य जिलों में भी नो हेलमेट, नो पेट्रोल को लागू कराएगा। इस संबंध में एसोसिएशन उप मुयमंत्री अरुण साव और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह को ज्ञापन भी सौंप चुका है।

ताकि न जाए किसी की जान: धगट

रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिल धगट ने बताया कि यह अभियान इसलिए शुरू किया जा रहा है कि सड़क हादसे में किसी की जान न जाए। हेलमेट नहीं पहनने वालों की मौत का आंकड़ा बढ़ना चिंताजनक है। शुरुआत में कुछ दिनों तक लोगों को समझाकर पेट्रोल देंगे और अगली बार हेलमेट लगाकर आने को कहा जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनता में हेलमेट के प्रति जागरुकता फैलाना है। यह अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक लोगों में जागरुकता न आ जाए।

अन्य जगहों पर भी शुरू हुआ अभियान

सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए अन्य जगहों में पहले ही बिना हेलमेट के पेट्रोल देने पर प्रतिबंध है। बालोद में कलेक्टर ने बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देने का आदेश दिया है। दुर्ग में भी कलेक्टर ने रोक लगाई है।

दोपहिया के साथ हेलमेट देने के निर्देश

पिछले दिनों एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने राजधानी के सभी शोरूम संचालकों को पत्र लिखकर यह निर्देश दिए थे कि दोपहिया खरीदने वालों को गाड़ी के साथ ही हेलमेट दिया जाए।

पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा अभियान

पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी बीते जुलाई माह से बिना हेलमेट के पेट्रोल देना बंद कर दिया गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों में अभियान सख्ती से चलाया जा रहा है। वहां कलेक्टरों ने आदेश जारी करके चालकों को पेट्रोल न देने की हिदायत दी है। ऐसा करने पर पेट्रोल पंप संचालकों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके बाद से सख्ती के साथ आदेश का पालन कराया जा रहा है। कुछ घटनाएं भी सामने आई थीं, लेकिन पुलिस ने सख्ती करके आरोपियों को जेल पहुंचा दिया।

Published on:

31 Aug 2025 11:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में कल से 100 पंपों पर नहीं मिलेगा पेट्रोल, पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने लिया ये बड़ा फैसला, जानें

