रायपुर में कल से 100 पंपों पर नहीं मिलेगा पेट्रोल, पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने लिया ये बड़ा फैसला, जानें

पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी बीते जुलाई माह से बिना हेलमेट के पेट्रोल देना बंद कर दिया गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों में अभियान सख्ती से चलाया जा रहा है। वहां कलेक्टरों ने आदेश जारी करके चालकों को पेट्रोल न देने की हिदायत दी है। ऐसा करने पर पेट्रोल पंप संचालकों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके बाद से सख्ती के साथ आदेश का पालन कराया जा रहा है। कुछ घटनाएं भी सामने आई थीं, लेकिन पुलिस ने सख्ती करके आरोपियों को जेल पहुंचा दिया।