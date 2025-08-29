‘नो हेलमेट, नो फ्यूल…’ छत्तीसगढ़ के इस जिले में अब सिर्फ हेलमेट लगाने वालों को ही मिलेगा पेट्रोल, जानें

No Helmet No Petrol Rule: गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में सड़क हादसों को कम करने और लोगों की जान बचाने के लिए अब प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी और पुलिस अधीक्षक एस.आर. भगत की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में हुई बैठक में तय किया गया कि अब जिले के सभी पेट्रोल-डीजल पंपों पर “नो हेलमेट-नो पेट्रोल” नियम सख्ती से लागू किया जाएगा।