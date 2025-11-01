प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएँ दीं, सीएम से 3 करोड़ प्रदेशवासियों की तरफ से जताया आभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo-ANI)
रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएँ दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकृति और संस्कृति के प्रति समर्पित छत्तीसगढ़ आज प्रगति के नए मानदंड स्थापित कर रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि जो क्षेत्र कभी नक्सलवाद से प्रभावित थे, वे अब विकास की दौड़ में अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ के मेहनती और प्रतिभाशाली लोग अपनी लगन और उद्यमशीलता से ‘विकसित भारत’ के विज़न को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
प्रधानमंत्री ने एक्स (X) पर लिखा- 'छत्तीसगढ़ के अपने सभी भाई-बहनों को राज्य के स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ की अनेकानेक शुभकामनाएँ। प्रकृति और संस्कृति को समर्पित यह प्रदेश आज प्रगति के नित-नए मानदंड गढ़ने में जुटा है। कभी नक्सलवाद से प्रभावित रहे यहां के कई इलाके आज विकास की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि यहां के मेहनती और हुनरमंद लोगों की लगन और उद्यम से हमारा यह राज्य विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी इस स्नेहिल शुभकामनाओं के लिए 3 करोड़ छत्तीसगढ़वासियों की ओर से आपका सहृदय आभार। आपके दूरदर्शी नेतृत्व एवं ओजस्वी मार्गदर्शन में हमारी सरकार, सुशासन के पथ पर चलते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए निरंतर कार्यरत है। छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद और आपके विज़न के साथ, हम “विकसित भारत - विकसित छत्तीसगढ़” के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
मां भारती की जय
छत्तीसगढ़ महतारी की जय
