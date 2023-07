पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी 7600 करोड़ की सौगात, 10 विकास कार्यों का किया लोकार्पण

रायपुरPublished: Jul 07, 2023 11:35:03 am Submitted by: Kanakdurga jha

PM Modi in Raipur : रायपुर. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 7600 करोड़ रुपए की लागत से 10 विकास कार्यों लोकार्पण, शिलान्यास किया।

PM Modi in Raipur : रायपुर. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 7600 करोड़ रुपए की लागत से 10 विकास कार्यों लोकार्पण, शिलान्यास किया। (pm modi in cg) पीएम मोदी ने कहा कि इन विकासकार्यों से छत्तीसगढ़ के लोगों को फायदा होगा। (pm modi in raipur) साइंस कॉलेज में अयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत 4 केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मौजूद है।