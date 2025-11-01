PM Modi in Raipur: पीएम मोदी बोले- 11 साल में 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए गए, 1200 करोड़ रुपए की किस्त जारी

PM Modi in Raipur: नवा रायपुर में आज छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस और राज्य के रजत जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्योत्सव का शुभारंभ किया।
मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने हर गरीब को पक्का घर देने का संकल्प लिया है। बीते 11 साल में 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए गए। अब हम तीन करोड़ और नए घर बनाने का संकल्प लेकर चल रहे। 3 लाख 50 हजार से अधिक परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं।
मोदी ने कहा कि करीब 3 लाख परिवारों को 1200 करोड़ रुपए की किस्त भी जारी की गई। यह दिखता है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार गरीबों को घर देने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर छत्तीसगढ़ के हर भाई-बहन को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय।
