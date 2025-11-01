PM Modi in Raipur: पीएम मोदी बोले- 11 साल में 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए गए, 1200 करोड़ रुपए की किस्त जारी

मोदी ने कहा कि करीब 3 लाख परिवारों को 1200 करोड़ रुपए की किस्त भी जारी की गई। यह दिखता है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार गरीबों को घर देने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर छत्तीसगढ़ के हर भाई-बहन को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय।