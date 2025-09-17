PM Modi Visit CG: 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगे PM मोदी, नए विधानसभा भवन का करेंगे लोकार्पण… देंगे सौगातें

PM Modi Visit CG: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा परिसर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से लेकर विधानसभा के नए भवन के लोकार्पण और अन्य कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद सीएम साय ने बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर की शाम को रायपुर पहुंचेंगे और 1 नवम्बर को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।