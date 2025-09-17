Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

PM Modi Visit CG: 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगे PM मोदी, नए विधानसभा भवन का करेंगे लोकार्पण… देंगे सौगातें

PM Modi Visit CG: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा परिसर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई।

रायपुर

Khyati Parihar

Sep 17, 2025

pm modi mp visit
पीएम मोदी (फोटो सोर्स : @narendramodi)

PM Modi Visit CG: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा परिसर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से लेकर विधानसभा के नए भवन के लोकार्पण और अन्य कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद सीएम साय ने बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर की शाम को रायपुर पहुंचेंगे और 1 नवम्बर को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

डॉ. रमन सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री 1 नवम्बर को नवा रायपुर में नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। यह कार्यक्रम सुबह 11 से 12 बजे के बीच होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नए विधानसभा परिसर में पौधरोपण भी करेंगे। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री विधानसभा के लोकार्पण के बाद डोम में एक सभा को भी संबोधित कर सकते हैं।

बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप, मंत्री ओपी चौधरी, विधायकगण, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्रवास की तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियों को समयबद्ध तरीके से और सुव्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बता दें कि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष में आयोजित राज्योत्सव समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवीन भवन के साथ छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे तथा राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे।

