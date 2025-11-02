Patrika LogoSwitch to English

रजत महोत्सव में PM मोदी का ऐलान- हर कोना होगा माओवाद मुक्त, छत्तीसगढ़ में नए युग का सूर्योदय

CG Rajyotsav 2025: रायपुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी ने छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत उत्सव को इतिहास के पन्नों में यादगार बना दिया।

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 02, 2025

रजत महोत्सव में PM मोदी का ऐलान- हर कोना होगा माओवाद मुक्त, छत्तीसगढ़ में नए युग का सूर्योदय(photo-patrika)

रजत महोत्सव में PM मोदी का ऐलान- हर कोना होगा माओवाद मुक्त, छत्तीसगढ़ में नए युग का सूर्योदय(photo-patrika)

CG Rajyotsav 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी ने छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत उत्सव को इतिहास के पन्नों में यादगार बना दिया। बिहार चुनाव की व्यस्तता के बीच पहली बार प्रधानमंत्री नवा रायपुर के अलग-अलग 5 कार्यक्रमों में शामिल हुए और करीब आठ घंटे यहां बिताएं। राज्योत्सव का आगाज किया और नक्सलवाद के मुद्दे पर बिना किसी का नाम लिए, राहुल गांधी और यूपी-बिहार की विरोधी पार्टियों पर सीधे हमला किया।

उन्होंने कहा, कुछ लोग संविधान की किताब का दिखावा करते हैं। सामाजिक न्याय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। लाल आतंक से मुक्ति की कभी चिंता नहीं की गई। मोदी ने देशवासियों को गारंटी देते हुए कहा, वह दिन दूर नहीं जब हमारा छत्तीसगढ़, हमारा हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान का हर कोना माओवादी आतंक से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा।

CG Rajyotsav 2025: मोदी बोले- छत्तीसगढ़ में नए युग का सूर्योदय

इससे पहले पीएम ने नवा रायपुर में लगभग 325 करोड़ की लागत से बने नए विधानसभा भवन का लोकार्पण किया। नवा रायपुर के श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में बच्चों से बातचीत में पीएम का वात्सल्य दिखाई दिया, तो ब्रह्माकुमारी के शांति शिखर के उद्घाटन में पीएम की आध्यात्मिक झलक देखने को मिली।

शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय में आजादी की लड़ाई में आदिवासी समुदाय के योगदान को देखकर प्रधानमंत्री काफी प्रसन्न नजर आए। वहीं पीएम ने छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री ने लगभग 14,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकासात्मक और परिवर्तनकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।

भारत माता, मां दंतेश्वरी, मां बम्लेश्वरी और छत्तीसगढ़ महतारी की जयकारों के साथ भाषण की शुरुआत की। लोगों के साथ दिल से जुड़ने के लिए छत्तीसगढ़ी में राज्य निर्माण के 25 साल पूरा होने की बधाई दी। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित थे।

देश का हर कोना माओवादी आतंक से होगा मुक्त

प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से सीधे नवा रायपुर के सत्य साईं अस्पताल पहुंचे। वहां 2500 बच्चों से बातचीत की। यहां इलाज करवा चुके बच्चों के बीच जाकर उनके सपनों के बारे मे पूछा। किसी ने डॉक्टर बनने का सपना बताया तो कोई खिलाड़ी। उनका हौंसला बढ़ाया। बच्चों को दुलार करते हुए भाव-विभोर हो गए।

प्रधानमंत्री नए विधानसभा के लोकार्पण के दौरान राजधर्म निभाते दिखाई दिए। उन्होंने विधायक, सांसदों व अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से राष्ट्र को ध्यान में रखकर नीति बनाने कहा। मोदी ने कहा, हमारा हर निर्णय किसान की मेहनत को सम्मान दे, युवा के सपनों को दिशा दें।

प्रधानमंत्री ने राज्योत्सव के दिन छत्तीसगढ़ को 14300 करोड़ रुपए की कई सौगातें देकर अपना आशीष दिया। पीएम ने छत्तीसगढ़ के युवाओं से कहा, यह आपका समय है। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी की गारंटी है कि मोदी हर कदम, हर संकल्प के साथ खड़े हैं।

लाल आतंक से मुक्ति की नहीं की चिंता

प्रधानमंत्री शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करने के दौरान आदिवासी संस्कृति के रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने कहा, यह संग्रहालय हमें आजादी से पहले 150 साल से ज्यादा समय तक आदिवासी समाज के संघर्ष को बताएगा।

सेक्टर-20 स्थित बह्माकुमारी संस्थान के नव निर्मित मेडिटेशन सेंटर शांति शिखर का लोकर्पण कर प्रधानमंत्री ने ध्यान लगाया। उन्होंने कहा कि मैं यहां अतिथि नहीं, परिवार का हिस्सा हूं। आचरण ही सबसे बड़ा धर्म, तप और ज्ञान है। कथन और करनी में एकता ही असली बदलाव लाती है।

अटलजी… आपका सपना साकार

पीएम ने कहा, छत्तीसगढ़ ने 25 साल की यात्रा पूरी की है। 25 साल का एक कालखंड पूरा हुआ है और आज अगले 25 साल के नए युग का सूर्योदय हो रहा है। इसके बाद मोदी की अपील पर सभा में मौजूद सभी लोगों ने फ्लैश जलाए। मोदी ने कहा, ये अगले 25 साल के सूर्योदय का आरंभ हो चुका है।

आपके हथेली में नए सपनों का सूरज उग गया है। आपके हथेली में नए युग के संकल्पों की नई रोशनी नजर आ रही है। यही रोशनी आपकी भाग्य का निर्माण करने वाली है। साथियों 25 साल पहले अटल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को आपको सौंपा था। देखिए अटलजी आपका सपना साकार हो गया है।

रजत पथ पर मोदी की जय जोहार

पीएम ने कहा, हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद-माओवाद से मुक्त हो रहा है। नक्सलवाद की वजह से आपने ने 50-55 साल तक जो कुछ झेला, वो पीड़ादायक है। माओवादी आतंक के कारण छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके सड़कों से बच्चे स्कूल से और बीमार अस्पताल से वंचित रहे। लोगों को बम से उड़ा दिया जाता था। डॉक्टरों और टीचर्स को मार दिया जाता था।

दशकों तक शासन करने वालों ने आप लोगों को अपने हाल में छोड़ दिया और वो लोग एयरकंडिश्नर कमरों में बैठकर जीवन का आनंद लेते रहे। इसलिए 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया तो भारत को माओवादी आतंक से मुक्ति दिलाने के संकल्प लिया। आज इसके नतीजे देश देख रहा है। अब सवा सौ जिले नक्सल प्रभावित जिलों में सिर्फ 3 जिले बचे हैं।

पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ को बनाया। अब पीएम मोदी इसे संवार रहे हैं। उनके नेतृत्व भारत के साथ छत्तीसगढ़ भी विकसित हो रहा है। पीएम मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पड़ोसी देश जो आतंकवाद का नासूर बना है, वहां भारत घुसकर आतंकियों को मारता है।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रजत महोत्सव में PM मोदी का ऐलान- हर कोना होगा माओवाद मुक्त, छत्तीसगढ़ में नए युग का सूर्योदय

रायपुर

छत्तीसगढ़

