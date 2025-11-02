रजत महोत्सव में PM मोदी का ऐलान- हर कोना होगा माओवाद मुक्त, छत्तीसगढ़ में नए युग का सूर्योदय

CG Rajyotsav 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी ने छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत उत्सव को इतिहास के पन्नों में यादगार बना दिया। बिहार चुनाव की व्यस्तता के बीच पहली बार प्रधानमंत्री नवा रायपुर के अलग-अलग 5 कार्यक्रमों में शामिल हुए और करीब आठ घंटे यहां बिताएं। राज्योत्सव का आगाज किया और नक्सलवाद के मुद्दे पर बिना किसी का नाम लिए, राहुल गांधी और यूपी-बिहार की विरोधी पार्टियों पर सीधे हमला किया।