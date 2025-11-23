पुलिस ने 200 से ज्यादा वारंटियों को दबोचा, ओडिशा-एमपी से भी पकड़े…. आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने की दी चेतावनी

पुलिस के मुताबिक, अलग-अलग थाना क्षेत्रों से हत्या, हत्या के प्रयास, बलात्कार, आर्म्स एक्ट, मारपीट, धोखाधड़ी आदि मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया गया। सभी थाना क्षेत्रों के फरार वारंटियों को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गईं। 24 घंटे चले अभियान के दौरान कुल 275 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 7 साल से फरार चल रहे आरोपी भी शामिल हैं।