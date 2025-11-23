Crime News: दो दिन से लापता नाबालिग का मिला शव, इस हाल में देख लोगों के उड़े होश… हत्या की आशंका

पुलिस के मुताबिक, अमलीडीह पुलिस लाइन के पास एक खाली प्लॉट में लड़की का शव मिला। इसकी सूचना पर राजेंद्रनगर पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर शव के पास एक मोबाइल मिला। मोबाइल मृतका का था। मोबाइल में दर्ज नंबरों के जरिए उसकी पहचान हुई। इसके बाद उनके परिजनों को सूचना दी गई। नाबालिग गुरुवार को अपने घर से निकली थी। इसके बाद वह घर नहीं आई। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे उसकी लाश मिली। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रविवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई।