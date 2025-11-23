Crime News: दो दिन से लापता नाबालिग का मिला शव, इस हाल में देख लोगों के उड़े होश… हत्या की आशंका

नाबालिग का मिला शव (प्रतिकात्मक तस्वीर)
CG Crime News: राजेंद्रनगर इलाके के एक खाली प्लॉट में नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नाबालिग दो दिन पहले अपने घर से निकली थी। इसके बाद उसका शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस के मुताबिक, अमलीडीह पुलिस लाइन के पास एक खाली प्लॉट में लड़की का शव मिला। इसकी सूचना पर राजेंद्रनगर पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर शव के पास एक मोबाइल मिला। मोबाइल मृतका का था। मोबाइल में दर्ज नंबरों के जरिए उसकी पहचान हुई। इसके बाद उनके परिजनों को सूचना दी गई। नाबालिग गुरुवार को अपने घर से निकली थी। इसके बाद वह घर नहीं आई। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे उसकी लाश मिली। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रविवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई।
प्रारंभिक जांच में मृतका के गले में हल्के चोट के निशान मिले हैं। इसके अलावा शरीर में कहीं ओर चोट के निशान अभी नहीं मिले हैं। पुलिस को उसकी हत्या की आशंका है। पुलिस के मुताबिक हत्या शुक्रवार-शनिवार दरम्यानी रात को होने को अनुमान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। फिलहाल पुलिस ने हत्या मानकर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या किसी दूसरे स्थान पर की गई है। इसके बाद मृतका के शव को छुपाने की नीयत से खाली प्लॉट में लाकर फेंका गया है। शव को लाने में दो से तीन आरोपियों के शामिल होने का शक है। घटनास्थल जाने वाली रोड के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है।
मृत नाबालिग शादी-पार्टियों में कैटरिंग का काम करती थी। इसी सिलसिले में कई बार घर से एक-दो दिन तक बाहर रहती थी। गुरुवार को भी मृतका को किसी ने कॉल किया था। लड़की के मोबाइल की पुलिस जांच कर रही है। इसमें आखिरी बार कॉल करने वालों से पुलिस पूछताछ कर रही है।
मृतका दो दिन पहले घर से निकली थी। जिस ढंग से लाश सुनसान स्थान पर मिली है, प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। पुलिस हत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। - राजेश देवांगन, सीएसपी, पुरानीबस्ती, रायपुर
बड़ी खबरेंView All
क्राइम
ट्रेंडिंग