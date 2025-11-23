Patrika LogoSwitch to English

क्राइम

Crime News: दो दिन से लापता नाबालिग का मिला शव, इस हाल में देख लोगों के उड़े होश… हत्या की आशंका

Crime News: रायपुर में 16 साल की नाबालिग लड़की की लाश मिली है। वह 2 दिन पहले घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

रायपुर

image

Khyati Parihar

Nov 23, 2025

नाबालिग का मिला शव (प्रतिकात्मक तस्वीर)

नाबालिग का मिला शव (प्रतिकात्मक तस्वीर)

CG Crime News: राजेंद्रनगर इलाके के एक खाली प्लॉट में नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नाबालिग दो दिन पहले अपने घर से निकली थी। इसके बाद उसका शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, अमलीडीह पुलिस लाइन के पास एक खाली प्लॉट में लड़की का शव मिला। इसकी सूचना पर राजेंद्रनगर पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर शव के पास एक मोबाइल मिला। मोबाइल मृतका का था। मोबाइल में दर्ज नंबरों के जरिए उसकी पहचान हुई। इसके बाद उनके परिजनों को सूचना दी गई। नाबालिग गुरुवार को अपने घर से निकली थी। इसके बाद वह घर नहीं आई। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे उसकी लाश मिली। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रविवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई।

गले में चोट के निशान

प्रारंभिक जांच में मृतका के गले में हल्के चोट के निशान मिले हैं। इसके अलावा शरीर में कहीं ओर चोट के निशान अभी नहीं मिले हैं। पुलिस को उसकी हत्या की आशंका है। पुलिस के मुताबिक हत्या शुक्रवार-शनिवार दरम्यानी रात को होने को अनुमान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। फिलहाल पुलिस ने हत्या मानकर जांच शुरू कर दी है।

दूसरे स्थान पर हत्या

पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या किसी दूसरे स्थान पर की गई है। इसके बाद मृतका के शव को छुपाने की नीयत से खाली प्लॉट में लाकर फेंका गया है। शव को लाने में दो से तीन आरोपियों के शामिल होने का शक है। घटनास्थल जाने वाली रोड के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है।

कॉल करने वालों से पुलिस कर रही पूछताछ

मृत नाबालिग शादी-पार्टियों में कैटरिंग का काम करती थी। इसी सिलसिले में कई बार घर से एक-दो दिन तक बाहर रहती थी। गुरुवार को भी मृतका को किसी ने कॉल किया था। लड़की के मोबाइल की पुलिस जांच कर रही है। इसमें आखिरी बार कॉल करने वालों से पुलिस पूछताछ कर रही है।

मृतका दो दिन पहले घर से निकली थी। जिस ढंग से लाश सुनसान स्थान पर मिली है, प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। पुलिस हत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। - राजेश देवांगन, सीएसपी, पुरानीबस्ती, रायपुर

