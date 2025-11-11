Father murder: घर लौट रहे पिता को बेटे ने रास्ते में रोका, फिर डंडे से सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर की हत्या, सामने आई ये वजह

अंबिकापुर. सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम गुतुरमा में सोमवार की शाम को बेटे ने वृद्ध पिता के सिर पर डंडे से कई वार कर मौत के घाट उतार दिया। पिता की हत्या (Father murder) करने के बाद वह बाइक से भाग रहा था, इस दौरान रास्ते में सडक़ दुर्घटना का शिकार हो गया। हत्या का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। पिता ने जमीन के कुछ हिस्से को छोटी बहू के नाम कर दिया था। इसे लेकर वह नाराज था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।