Father murder: घर लौट रहे पिता को बेटे ने रास्ते में रोका, फिर डंडे से सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर की हत्या, सामने आई ये वजह

Father murder: पिता छोटे बेटे व बहू के साथ रहता था घर पर, सब्जी बेचकर लौटते समय बड़े बेटे से रास्ते में हो गई थी मुलाकात, भागते समय आरोपी बेटा हुआ बाइक दुर्घटना का शिकार

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 11, 2025

father murder

Dead body of villager (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम गुतुरमा में सोमवार की शाम को बेटे ने वृद्ध पिता के सिर पर डंडे से कई वार कर मौत के घाट उतार दिया। पिता की हत्या (Father murder) करने के बाद वह बाइक से भाग रहा था, इस दौरान रास्ते में सडक़ दुर्घटना का शिकार हो गया। हत्या का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। पिता ने जमीन के कुछ हिस्से को छोटी बहू के नाम कर दिया था। इसे लेकर वह नाराज था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।

सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुतुरमा निवासी रूपधर राम सतनामी 80 वर्ष (Father murder) के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा नेतराम सतनामी बैकुंठपुर में रहकर नौकरी करता है। जबकि रूपधर राम अपने गांव में छोटे बेटे व बहू के साथ रहता है। नेतराम का बेटा भी पशु विभाग में कार्यरत है। रूपधर राम ने जमीन का कुछ हिस्सा छोटी बहू के नाम कर दिया था। इस बात से नेतराम नाराज था। सोमवार को नेतराम अपने गांव गुतुरमा आया था।

शाम को रूपधर राम सब्जी बेचकर लौट रहा था, इसी बीच रास्ते में बड़े बेटे की पिता से मुलाकात हो गई। छोटी बहू को जमीन की रजिस्ट्री किए जाने की बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद होने लगा। इस दौरान गुस्से में नेतराम ने डंडे से पिता के सिर पर कई वार कर दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत (Father murder) हो गई।

भागने के क्रम में सडक़ हादसे का शिकार

पिता की हत्या (Father murder) करने के बाद नेतराम अपने घर पहुंचा और वहां से बाइक लेकर भागने लगा। रास्ते में ग्राम सुर के पास वह सडक़ हादसे का शिकार हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए सीतापुर स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

Father murder: आरोपी जेल दाखिल

हत्या की सूचना (Father murder) पर सीतापुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। पुलिस ने शव का पीएम कराकर परिजन को सौंप दिया। सीतापुर थाना प्रभारी ने बताया कि सडक़ दुर्घटना में आरोपी को मामूली चोट आई थी। इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया गया है।

Published on:

11 Nov 2025 08:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Father murder: घर लौट रहे पिता को बेटे ने रास्ते में रोका, फिर डंडे से सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर की हत्या, सामने आई ये वजह

