CG News: रायपुर में जल्द ही लागू होगी पुलिस कमिश्नरी, कानून व्यवस्था को मिलेगी मजबूती, गुंडागर्दी में आएगी कमी

प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में जेल नहीं जाने के चलते आदतन बदमाशों और संदिग्धों के हौसले और बढ़ते हैं। एडीएम-एसडीएम कोर्ट से मामूली जुर्माना देकर छूट जाते हैं। इसके बाद फिर अपने मोहल्ले, कॉलोनी या इलाके में जाकर लोगों पर धौंस जमाते हैं। गुंडागर्दी के अधिकांश मामलों ऐसा होता है। पुलिस त्योहारी सीजन, चुनाव, चेकिंग, रात्रि गश्त, विशेष अभियान आदि के दौरान पकड़े गए आदतन बदमाश और संदिग्धों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करती है। इसके अलावा हिस्ट्रीशीटरों और गुंडा-बदमाशों पर भी समय-समय में इन्हीं के तहत कार्रवाई की जाती है।