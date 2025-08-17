CG Murder Case: घर से निकालकर बदमाशों ने युवक को मारा चाकू, गली में घसीटा, फिर…. देखते रह गए लोग

CG Crime News: राजधानी में चाकूबाज बेखौफ हो गए हैं। रात होते ही नशेड़ियों का आतंक शुरू हो जाता है। डीडी नगर इलाके में ऐसे ही बेखौफ चाकूबाजों ने एक युवक को घर से घसीटकर निकाला, फिर बेरहमी से चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। सप्ताहभर में हत्या की यह दूसरी वारदात है। इससे पहले एक डिलीवरी ब्वॉय की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल दूसरे युवक की हत्या करने वाले आरोपियों की अब तक गिरतारी नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि धमतरी में कुछ दिन पहले ही नशेड़ियों ने रायपुर के तीन युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी थी।