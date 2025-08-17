CG Murder Case: घर से निकालकर बदमाशों ने युवक को मारा चाकू, गली में घसीटा, फिर…. देखते रह गए लोग

CG Crime News: राजधानी में चाकूबाज बेखौफ हो गए हैं। रात होते ही नशेड़ियों का आतंक शुरू हो जाता है। डीडी नगर इलाके में ऐसे ही बेखौफ चाकूबाजों ने एक युवक को घर से घसीटकर निकाला, फिर बेरहमी से चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। सप्ताहभर में हत्या की यह दूसरी वारदात है। इससे पहले एक डिलीवरी ब्वॉय की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल दूसरे युवक की हत्या करने वाले आरोपियों की अब तक गिरतारी नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि धमतरी में कुछ दिन पहले ही नशेड़ियों ने रायपुर के तीन युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी थी।
पुलिस के मुताबिक, चंगोराभाठा में पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास रहने वाला सोमनाथ यादव 13 अगस्त की रात अपने घर में था। रात करीब 11 बजे 4-5 युवक उसके घर पहुंचे। उसे जबरदस्ती घर से खींचकर बाहर निकाला। इसके बाद उस पर चाकू और हाथ-मुक्कों से हमला किया। युवक को गली में लिटाकर बेरहमी से पीटा और चाकू से कई वार किए गए। इसके बाद सभी बदमाश वहां से चले गए। घटना के बाद परिजन घायल सोमनाथ को एस अस्पताल में ले गए। इसके दूसरे दिन परिजनों ने डीडी नगर थाने में शिकायत की।
बदमाशों ने सोमनाथ पर ताबड़तोड़ कई वार किए। चाकू के वार से उसके दाहिने पैर की पिंडी पर गहरी चोट आई। इससे उसकी नस कट गई, जिससे खून लगातार बहने लगा। खून बंद नहीं होने से उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देर रात तक उसकी गिरतारी नहीं हो पाई है।
सोमनाथ की हत्या का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। डीडी नगर टीआई एसएन सिंह का कहना है कि मोबाइल को लेकर कुछ विवाद हुआ था। आरोपी और मृतक दोस्त थे। आरोपियों की तलाश की जा रही है।
9 अगस्त को चंगोराभाठा में पिज्जा डिलीवर करने गए हेमंत कोठारी की बाइक पप्पू यादव की बाइक से टकरा गई थी। इससे नाराज होकर पप्पू ने हेमंत की पिटाई की। फिर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी को गिरतार कर जेल भेज दिया गया था।
राजधानी में वर्ष 2023 में 63 हत्या हुई थी, जो बढ़कर वर्ष 2024 में 78 हो गए। 2024 में भी जिलेभर में 40 से अधिक मर्डर के मामले सामने आ चुके हैं।
सोमनाथ पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि आरोपी रात में सोमनाथ के घर पहुंचे। सोमनाथ को खींचकर बाहर निकाला। इसके बाद बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। इस दौरान कुछ युवक चाकू से हमला करते हुए दिखे। बदमाश जब सोमनाथ पर हमले कर रहे थे, मोहल्ले वाले भी थे। किसी ने उसका बचाव नहीं किया।