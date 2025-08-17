Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG Murder Case: घर से निकालकर बदमाशों ने युवक को मारा चाकू, गली में घसीटा, फिर…. देखते रह गए लोग

Crime News: राजधानी में चाकूबाज बेखौफ हो गए हैं। रात होते ही नशेड़ियों का आतंक शुरू हो जाता है। डीडी नगर इलाके में ऐसे ही बेखौफ चाकूबाजों ने एक युवक को घर से घसीटकर निकाला, फिर बेरहमी से चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 17, 2025

murder (Patrika Photo)
murder (Patrika Photo)

CG Crime News: राजधानी में चाकूबाज बेखौफ हो गए हैं। रात होते ही नशेड़ियों का आतंक शुरू हो जाता है। डीडी नगर इलाके में ऐसे ही बेखौफ चाकूबाजों ने एक युवक को घर से घसीटकर निकाला, फिर बेरहमी से चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। सप्ताहभर में हत्या की यह दूसरी वारदात है। इससे पहले एक डिलीवरी ब्वॉय की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल दूसरे युवक की हत्या करने वाले आरोपियों की अब तक गिरतारी नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि धमतरी में कुछ दिन पहले ही नशेड़ियों ने रायपुर के तीन युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी थी।

पुलिस के मुताबिक, चंगोराभाठा में पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास रहने वाला सोमनाथ यादव 13 अगस्त की रात अपने घर में था। रात करीब 11 बजे 4-5 युवक उसके घर पहुंचे। उसे जबरदस्ती घर से खींचकर बाहर निकाला। इसके बाद उस पर चाकू और हाथ-मुक्कों से हमला किया। युवक को गली में लिटाकर बेरहमी से पीटा और चाकू से कई वार किए गए। इसके बाद सभी बदमाश वहां से चले गए। घटना के बाद परिजन घायल सोमनाथ को एस अस्पताल में ले गए। इसके दूसरे दिन परिजनों ने डीडी नगर थाने में शिकायत की।

ये भी पढ़ें

Murder: तालाब किनारे बोरी में मिली युवक की लाश, वारदात से इलाके में सनसनी
राजनंदगांव
rajnandgaon murder news

उपचार के दौरान हो गई मौत

बदमाशों ने सोमनाथ पर ताबड़तोड़ कई वार किए। चाकू के वार से उसके दाहिने पैर की पिंडी पर गहरी चोट आई। इससे उसकी नस कट गई, जिससे खून लगातार बहने लगा। खून बंद नहीं होने से उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देर रात तक उसकी गिरतारी नहीं हो पाई है।

कारण स्पष्ट नहीं

सोमनाथ की हत्या का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। डीडी नगर टीआई एसएन सिंह का कहना है कि मोबाइल को लेकर कुछ विवाद हुआ था। आरोपी और मृतक दोस्त थे। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

डिलीवरी ब्वॉय की कर दी थी हत्या

9 अगस्त को चंगोराभाठा में पिज्जा डिलीवर करने गए हेमंत कोठारी की बाइक पप्पू यादव की बाइक से टकरा गई थी। इससे नाराज होकर पप्पू ने हेमंत की पिटाई की। फिर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी को गिरतार कर जेल भेज दिया गया था।

मर्डर का ग्राफ बढ़ा

राजधानी में वर्ष 2023 में 63 हत्या हुई थी, जो बढ़कर वर्ष 2024 में 78 हो गए। 2024 में भी जिलेभर में 40 से अधिक मर्डर के मामले सामने आ चुके हैं।

वीडियो हुआ वायरल

सोमनाथ पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि आरोपी रात में सोमनाथ के घर पहुंचे। सोमनाथ को खींचकर बाहर निकाला। इसके बाद बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। इस दौरान कुछ युवक चाकू से हमला करते हुए दिखे। बदमाश जब सोमनाथ पर हमले कर रहे थे, मोहल्ले वाले भी थे। किसी ने उसका बचाव नहीं किया।

ये भी पढ़ें

बंद स्कूल से आ रही थी बदबू, ग्रामीणों ने तोड़ा दरवाजा तो… क्षत-विक्षत हालत में मिली 13 वर्षीय बालक की लाश, जानें पूरा मामला
बिलासपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 01:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Murder Case: घर से निकालकर बदमाशों ने युवक को मारा चाकू, गली में घसीटा, फिर…. देखते रह गए लोग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.