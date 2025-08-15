बंद स्कूल से आ रही थी बदबू, ग्रामीणों ने तोड़ा दरवाजा तो… क्षत-विक्षत हालत में मिली 13 वर्षीय बालक की लाश, जानें पूरा मामला

मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया संगीता साहू ने थाना सरकंडा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पति का भतीजा चिन्टू साहू मंदिर के पास बैठा था। तभी मोहल्ले के प्रमोद साहू से पुराने पैसों के विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस दौरान प्रमोद, उसका बड़ा भाई प्रदीप साहू और पिता सिद्धराम साहू ने चिन्टू को अटल आवास अशोक नगर बिरकोना रोड पर घेरकर मारपीट की।