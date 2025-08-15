बंद स्कूल से आ रही थी बदबू, ग्रामीणों ने तोड़ा दरवाजा तो… क्षत-विक्षत हालत में मिली 13 वर्षीय बालक की लाश, जानें पूरा मामला

CG Murder Case: रतनपुर क्षेत्र के ग्राम भरारी में 15 दिन से गुम 13 वर्षीय चिन्मय सूर्यवंशी गुरुवार को मृत अवस्था में मिला। उसका शव गांव के ही पुराने बंद स्कूल भवन में क्षत-विक्षत हालत में पड़ा था। बदबू आने पर ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए।
पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, दरअसल चिन्मय की हत्या किसी अनजान ने नहीं, बल्कि उसके पड़ोसी और दोस्त छत्रपाल सूर्यवंशी ने की थी। वजह सिर्फ एक मोबाइल फोन था।
चिन्मय 31 जुलाई की शाम करीब 4. 30 बजे घर से निकला था और फिर नहीं लौटा। परिजनों ने रिश्तेदारों और आस-पास खोजबीन की, पर कोई सुराग नहीं मिला। थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। परिजनों ने पोस्टर-पम्पलेट छपवाकर गांव-गांव चिपकाए और बच्चे का पता बताने पर 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा भी की, लेकिन दिन गुजरते गए और उम्मीदें टूटने लगीं।
पुलिस के अनुसार, चिन्मय और छत्रपाल दोनों को ऑनलाइन गेम खेलने की आदत थी। चिन्मय के पास मोबाइल था, लेकिन छत्रपाल के पास नहीं। इसी लालच में उसने चिन्मय की हत्या कर मोबाइल छीन लिया और शव को स्कूल की खिडक़ी से अंदर फेंक दिया।
छत्रपाल चोरी किया मोबाइल बेचने ग्राम मदनपुर स्थित दुकान पर पहुंचा। जैसे ही उसमें नया सिम डाला गया, साइबर सेल ने लोकेशन ट्रेस कर ली। रतनपुर पुलिस ने मौके पर जाकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल किया। इधर चिन्मय की मौत की खबर से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजन रो-रोकर बेहाल हैं और आरोपी को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं।
अशोक नगर में मामूली विवाद ने गुरुवार दोपहर हिंसक रूप ले लिया। पैसे के लेन-देन को लेकर हुए झगड़े में तीन लोगों ने मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया संगीता साहू ने थाना सरकंडा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पति का भतीजा चिन्टू साहू मंदिर के पास बैठा था। तभी मोहल्ले के प्रमोद साहू से पुराने पैसों के विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस दौरान प्रमोद, उसका बड़ा भाई प्रदीप साहू और पिता सिद्धराम साहू ने चिन्टू को अटल आवास अशोक नगर बिरकोना रोड पर घेरकर मारपीट की।
प्रमोद साहू ने अपने घर से नुकीली छिलनी निकालकर चिन्टू के पेट और गाल पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही सरकण्डा पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।