रायपुर में देहव्यापार का बड़ा रैकेट, रशियन युवतियों को बुलाने वाले लोकल दलाल तक नहीं पहुंची पुलिस

Raipur News: शहर में विदेशी युवतियों का देहव्यापार बेखौफ चल रहा है। होटल एरिना बुटिक में दो रशियन युवतियां ठहरीं थीं। अगले दिन आईबी की टीम ने दोनों को पकड़ लिया। दोनों से लंबी पूछताछ की गई। उनके मोबाइल की जांच की गई। इसके दो दिन बाद पुलिस ने दोनों को डिटेंसन सेंटर भेज दिया। इस पूरे मामले में सवाल यह है कि आखिर दोनों युवतियों को किसने रायपुर बुलाया था? दोनों के लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था किसने की थी? उन तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई है?