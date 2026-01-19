19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर में देहव्यापार का बड़ा रैकेट, रशियन युवतियों को बुलाने वाले लोकल दलाल तक नहीं पहुंची पुलिस

Raipur News: होटल एरिना बुटिक में दो रशियन युवतियां ठहरीं थीं। अगले दिन आईबी की टीम ने दोनों को पकड़ लिया। दोनों से लंबी पूछताछ की गई। उनके मोबाइल की जांच की गई।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 19, 2026

Raipur News: रायपुर में देहव्यापार का बड़ा रैकेट, रशियन युवतियों को बुलाने वाले लोकल दलाल तक नहीं पहुंची पुलिस

Raipur News: शहर में विदेशी युवतियों का देहव्यापार बेखौफ चल रहा है। होटल एरिना बुटिक में दो रशियन युवतियां ठहरीं थीं। अगले दिन आईबी की टीम ने दोनों को पकड़ लिया। दोनों से लंबी पूछताछ की गई। उनके मोबाइल की जांच की गई। इसके दो दिन बाद पुलिस ने दोनों को डिटेंसन सेंटर भेज दिया। इस पूरे मामले में सवाल यह है कि आखिर दोनों युवतियों को किसने रायपुर बुलाया था? दोनों के लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था किसने की थी? उन तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई है?

देहव्यापार का बड़ा रैकेट

पूरा मामला देहव्यापार के हाईप्रोफाइल रैकेट से जुड़ा है। लोकल दलाल ने दोनों युवतियों को दिल्ली से रायपुर बुलाया था। उनके ठहरने की व्यवस्था की थी। पुलिस के छापे के बाद दलाल फरार हो गया। सूत्रों के मुताबिक युवतियों के मोबाइल में दलाल सहित कई रसूखदारों के नंबर मिले हैं। युवतियों के पकड़े जाने के बाद सभी ने अपने मोबाइल नंबर बंद कर दिए हैं। पुलिस इन आरोपियों को बेनकाब नहीं कर पाई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 11:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में देहव्यापार का बड़ा रैकेट, रशियन युवतियों को बुलाने वाले लोकल दलाल तक नहीं पहुंची पुलिस

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: डीईओ आफिस में आगजनी की न्यायिक जांच हो, भाजपा पर लगाया यह आरोप

CG News: डीईओ आफिस में आगजनी की न्यायिक जांच हो: भाजपा पर लगाया यह आरोप
रायपुर

शिक्षा में डिजिटल सुशासन की राष्ट्रीय मिसाल बना छत्तीसगढ़, एआई और डेटा एनालिटिक्स से शिक्षा में बदलाव

शिक्षा में डिजिटल सुशासन की राष्ट्रीय मिसाल बना छत्तीसगढ़, एआई और डेटा एनालिटिक्स से शिक्षा में बदलाव
रायपुर

रायपुर साहित्य उत्सव के दौरान चलेंगी लगभग 20 नि:शुल्क बसें, नीतीश भारद्वाज और अनुराग बसु भी होंगे शामिल, जानें क्या होगा खास…

रायपुर साहित्य उत्सव-2026 (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर

CG Job: सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पात्र अभ्यार्थियों की सूची जारी, 28 जनवरी तक कर सकते हैं दावा आपत्ति

cg vyapam news
रायपुर

जब साधना होती है मौन और फल होता है प्रकट

जब साधना होती है मौन और फल होता है प्रकट(photo-AI)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.