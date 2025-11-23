DGP मीटिंग की तैयारी पूरी! देश भर के अफसर 26-27 को पहुंचेंगे रायपुर, 500 जवानों की तैनाती...(photo-patrika)
Chhattisgarh DGP conference 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर में डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश भर के अफसर 26 और 27 को फ्लाइट और सड़क के रास्ते रायपुर पहुंचेंगे। उन्हें एसपी और एएसपी स्तर के अधिकारी रिसीव करने के बाद अलग-अलग होटलों, नए रेस्ट हाउस और अन्य स्थानों में ठहराया जाएगा। साथ ही रुकने वाले स्थानों की सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल की 5 कंपनी (500 जवानों) को ड्यूटी चार्ट जल्दी ही उपलब्ध कराने को कहा गया है।
28 से 30 नवंबर तक होने वाले सम्मेलन स्थल पर सीआरपीएफ के जवानों के साथ ही आईबी की टीम तैनात रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स (एसपीजी) के जिम्मे रहेगी। वहीं केंद्रीय फोर्स के जवान सहयोगी की भूमिका में रहेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस में राज्य पुलिस के साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बल, इंटेलिजेंस, राजस्व खुफिया निदेशालय, सीबीआई और अन्य खुफिया विभाग के 550 अधिकारी शामिल होंगे।
इसमें करीब 350 बैठक में शामिल होने और करीब 200 के वर्चुअल जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि तीन दिवसीय डीजीपी सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और समापन समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम और एचएम के प्रवास के पहले एसपीजी की टीम सुरक्षा की जांच करने के लिए 25 नवंबर को रायपुर पहुंचेगी। इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर सम्मेलन स्थल, रुकने के स्थान, प्रदेश भाजपा कार्यालय और संभावित मार्गो की जांच करेगी। इसे अंतिम देने के बाद मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय होगा।
डीजीपी, आईजी, उनके निज सचिव, सुरक्षा गॉर्ड, सहयोगियों और वाहन चालक के रुकने के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है। सभी को रैंकिग के अनुसार ठहराया जाएगा। वहीं प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके लिए संभावित स्थानों को चिन्हांकित कर 26 से 30 तक किसी भी तरह की बुकिंग नहीं लेने कहा गया है। वहीं कुछ होटलों को सुरक्षा के लिहाज से रिजर्व रखा गया है।
सम्मेलन में शामिल होने वाले आंगतुक अफसरों को एयरपोर्ट से रिसीव करने से लेकर रुकने के स्थान और सम्मेलन स्थल तक पहुंचाने के लिए प्रोटोकॉल अधिकारी नियुक्ति किया जाएगा। इसके लिए प्रदेशभर के अफसरों को चिन्हांकित किया जा रहा है। प्रत्येक डीजीपी और आईजी के लिए एक अधिकारी को जिम्मेदारी मिलेगी। फिलहाल सभी जिलों से आईजी और एसपी से ब्योरा मांगा गया है। इसके मिलते ही प्रत्येक अधिकारी की ड्यूटी तय होगी।
आईआईएम में रहने वाले विद्यार्थियों डीजीपी सम्मेलन के दौरान शिफ्टिंग करने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अधिकारिक रूप से फिलहाल इसकी घोषणा नहीं की गई है। प्रबंधन से जुडे़ अधिकारियों के साथ राज्य पुलिस के अधिकारियों के साथ चर्चा चल रही है। बता दें कि आईआईएम परिसर में बनाए गए हॉस्टल में करीब 400 छात्र रहते हैं।
डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देशभर के अफसरों के साथ ही पीएम और एचएम के प्रवास को देखते हुए नई राजधानी में 27 से 30 नवंबर तक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाएगा। इस दौरान आईआईएम और उसके 2 किमी के दायरे में ड्रोन, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज उड़ान नहीं भर पाएगा। वहीं सम्मेलन स्थल के आसपास का क्षेत्र आम लोगों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग