DGP मीटिंग की तैयारी पूरी! देश भर के अफसर 26-27 को पहुंचेंगे रायपुर, 500 जवानों की तैनाती…

इसमें करीब 350 बैठक में शामिल होने और करीब 200 के वर्चुअल जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि तीन दिवसीय डीजीपी सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और समापन समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम और एचएम के प्रवास के पहले एसपीजी की टीम सुरक्षा की जांच करने के लिए 25 नवंबर को रायपुर पहुंचेगी। इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर सम्मेलन स्थल, रुकने के स्थान, प्रदेश भाजपा कार्यालय और संभावित मार्गो की जांच करेगी। इसे अंतिम देने के बाद मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय होगा।