CG News: शराब से हर माह 40 युवाओं की मौत, रायपुर में बढ़ती लत ने बजाई खतरे की घंटी…

CG News: पीलूराम साहू। छत्तीसगढ़ के रायपुर में युवाओं में शराबखोरी तेजी से बढ़ रही है। शराब की लत उनकी जान ले रही है। केवल आंबेडकर अस्पताल में हर माह 40 मरीजों की जान जा रही है, जो शराब की लत में लिवर व अन्य बीमारियों से ग्रसित होकर आते हैं। निजी अस्पतालों में भी हर माह 60 से 70 मरीजों की मौत हो रही है। एम्स में भी काफी संख्या में अल्कोहलिक मरीज पहुंचते हैं। हालांकि वहां मौतों की आंकड़ों की जानकारी नहीं मिल पाई।