Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: शराब से हर माह 40 युवाओं की मौत, रायपुर में बढ़ती लत ने बजाई खतरे की घंटी…

CG News: रायपुर में युवाओं में शराबखोरी तेजी से बढ़ रही है। शराब की लत उनकी जान ले रही है। केवल आंबेडकर अस्पताल में हर माह 40 मरीजों की जान जा रही है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 23, 2025

CG News: शराब से हर माह 40 युवाओं की मौत, रायपुर में बढ़ती लत ने बजाई खतरे की घंटी...(photo-patrika)

CG News: शराब से हर माह 40 युवाओं की मौत, रायपुर में बढ़ती लत ने बजाई खतरे की घंटी...(photo-patrika)

CG News: पीलूराम साहू। छत्तीसगढ़ के रायपुर में युवाओं में शराबखोरी तेजी से बढ़ रही है। शराब की लत उनकी जान ले रही है। केवल आंबेडकर अस्पताल में हर माह 40 मरीजों की जान जा रही है, जो शराब की लत में लिवर व अन्य बीमारियों से ग्रसित होकर आते हैं। निजी अस्पतालों में भी हर माह 60 से 70 मरीजों की मौत हो रही है। एम्स में भी काफी संख्या में अल्कोहलिक मरीज पहुंचते हैं। हालांकि वहां मौतों की आंकड़ों की जानकारी नहीं मिल पाई।

CG News: अल्कोहल एडिक्शन से मौतें बढ़ीं

डॉक्टरों के अनुसार शराब हर जगह उपलब्ध है, लेकिन खुद को इसे पीने से रोकने की जरूरत है। शराब सेहत के लिए कितनी खतरनाक है, ये मौत के आंकड़ों से स्पष्ट हो रहा है। अगर कोई मरीज बचकर चला भी जाए तो वह बीमारियों से घिरा रहता है। कुछ दिनों बाद जान चली जाती है। आंबेडकर अस्पताल के मेडिसिन विभाग में हर माह 1200 से ज्यादा मरीजों की भर्ती होती है। इनमें जो मरीज मरते हैं, उनमें 40 से ज्यादा मरीज अल्कोहलिक होते हैं।

ज्यादा एल्कोहल के कारण न केवल लिवर, बल्कि पैंक्रियाज, ब्रेन व हार्ट पर भी बुरा असर पड़ता है। कई मरीज एडवांस स्टेज में आते हैं, जिन्हें इलाज के बाद भी बचाना संभव नहीं होता। मरीजों में न केवल ग्रामीण, बल्कि शहरी भी होते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ अत्यधिक शराब पीने वाले राज्यों में टॉप टेन में शामिल है, यहां करीब 35.7 फीसदी आबादी शराब की आदी है।

लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा केवल निजी में

लिवर पूरी तरह खराब होने के बाद लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प है। इसके लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता के अंतर्गत 18 से 20 लाख रुपए की मदद भी दी जाती है। इसके लिए ज्यादातर डोनर पत्नी या परिवार के लोग होते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा डीकेएस तो छोड़िए एम्स में भी नहीं है। बड़े निजी अस्पतालों में ये सुविधा है। हालांकि इसमें कई बार प्रक्रिया लंबी हो जाती है। इससे मरीज ठीक होने के बजाय गंभीर हो जाता है।

5 साल में दोगुने हुए मरीज

5 साल पहले की तुलना में एल्कोहलिक मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। डॉक्टरों के अनुसार शराब की लत वाले लोगों में युवाएं भी शामिल हैं। यही नहीं इनमें किशोर भी शराब की लत के कारण बीमार पड़ रहे हैं। आंबेडकर अस्पताल के मेडिसिन विभाग में हर समय एल्कोहलिक के 20 से 22 फीसदी मरीज हमेशा भर्ती रहते हैँ। इनमें जनरल वार्ड से लेकर आईसीयू में इलाज किया जाता है। कई मरीजों को वेंटीलेटर की जरूरत पड़ती है।

फैशन की तरह न लें, जीवन बचाएं

डायरेक्टर नारायणा अस्पताल डॉ. सुनील खेमका ने कहा की युवा या किसी भी उम्र के लोग शराब को फैशन की तरह न लें। शराब की लत खतरनाक होती जा रही है। खासकर युवा वर्ग इसे फैशन के बतौर लेकर अपना जीवन खराब कर रहे हैं। शौकिया तौर पर शराब, कब लत लग जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। शराब से दूर रहकर जीवन खुशहाल बनाएं।

शराब से दूर रहकर ही लिवर को बचाया जा सकता है। शराब से न केवल लिवर, बल्कि पैंक्रियाज, हार्ट व ब्रेन पर बुरा असर पड़ता है। मरीज को ठीक करने के लिए लिवर ट्रांसप्लांट एकमात्र विकल्प है। इसके लिए सीएम विशेष सहायता कोष से 18 से 20 लाख की मदद भी मिल जाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Nov 2025 09:20 am

Published on:

23 Nov 2025 09:19 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: शराब से हर माह 40 युवाओं की मौत, रायपुर में बढ़ती लत ने बजाई खतरे की घंटी…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

WPL Auction 2025: 27 नवंबर को महिला प्रीमियर लीग नीलामी, छत्तीसगढ़ की 4 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट में शामिल…

WPL Auction 2025: 27 नवंबर को महिला प्रीमियर लीग नीलामी, छत्तीसगढ़ की 4 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट में शामिल...(photo-patrika)
रायपुर

शिक्षकों को नया टास्क… कुत्ता नर या मादा, पालतू हैं या आवारा, रखेंगे हिसाब

CG News, dog
Patrika Special News

CGPSC 2024 Result: नोएडा में मिली जॉब को छोड़ा, अब CGPSC में अनंत को मिला 26 वां रैंक, कलेक्टर ने किया सम्मानित

CGPSC 2024 Result: नोएडा में मिली जॉब को छोड़ा, अब CGPSC में अनंत को मिला 26 वां रैंक, कलेक्टर ने किया सम्मानित
रायपुर

नशा–हथियार पर कड़ा प्रहार! तड़के 4 बजे पुलिस की 60 टीम का सर्च ऑपरेशन, 134 आरोपियों को भेजा जेल…

नशा–हथियार पर कड़ा प्रहार! तड़के 4 बजे पुलिस की 60 टीम का सर्च ऑपरेशन, 134 आरोपियों को भेजा जेल...(photo-patrika)
रायपुर

जवान बनकर और शेयर ट्रेडिंग का झांसा देकर लाखों की ठगी, ओडिशा से गिरफ्तार आरोपी 38 FIR के वांटेड… जानें क्राइम कुंडली

ठगने वाले गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.