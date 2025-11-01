छत्तीसगढ़ में PM मोदी के स्वागत की तैयारी पूरी, 12 चौक-चौराहों पर झांकियों और योजनाओं से सजा शहर…

छत्तीसगढ़ में PM मोदी के स्वागत की तैयारी पूरी(photo-patrika)
PM Modi CG Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शनिवार को नवा रायपुर में अनोखे अंदाज में स्वागत किया जाएगा। पीएम के स्वागत के लिए 12 जगह चौक-चौराहों पर विशेष व्यवस्था की गई है। इन चौक-चौराहों पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के नाम पर रखा गया है। इन चौराहों पर स्वागत के लिए संबंधित योजनाओं के सात से आठ हजार हितग्राही मौजूद रहेंगे।
सभी के हाथ में योजना से संबंधित तख्ती और बैनर रहेंगे। साथ ही जिस समय पीएम मोदी उस चौराहे से गुजरेंगे हितग्राही पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करेंगे। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी के स्वागत के लिए योजनाओं से जुड़े हितग्राही की भीड़ स्वागत स्थल पर सुबह छह बजे से पहुंचना शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी एयरपोर्ट से निकलकर जब वे सत्य साईं अस्पताल के लिए निकलेंगे तो जैनम मानस भवन के सामने जीएसटी 2.0 योजना की झांकी है।
सेंध तालाब के पास पीएम जनमन और वन धन विकास योजना और मंदिर हसौद क्रॉसिंग पर लखपति दीदी और महतारी वंदन योजना की झांकी है। इसी रास्ते में टी जंक्शन के पास ऑपरेशन सिंदूर और नक्सल मुक्ति भारत और इसके आगे मोड़ पर किसान सम्मान और कृषक उन्नति योजना की झांकी बनी है। सबसे अंत में एचपी पेट्रोल पंच के पास प्रधानमंत्री आवास योजना की झांकी बनाई गई है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग