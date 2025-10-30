राज्य गठन के बाद बदली बस्तर की तस्वीर, 92 योजनाओं से 32 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित

छत्तीसगढ़ बनने के बाद बस्तर जैसे आदिवासी इलाकों में खेती के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिंचाई की सुविधाओं की कमी थी। राज्य बनने से पहले यहां के किसान पूरी तरह से मानसून पर निर्भर थे। अगर बारिश अच्छी होती थी, तो फसल अच्छी होती थी, नहीं तो खेत बंजर हो जाते थे। हालांकि, पिछले 25 सालों (Chhattisgarh 25 Years) में राज्य सरकार और जल संसाधन विभाग की लगातार कोशिशों ने इस नज़ारे को पूरी तरह बदल दिया है।