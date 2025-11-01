Pm Modi in CG: रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पद्म विभूषण तीजन बाई का हाल-चाल जाना, इन 12 जगहों पर होगा स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शनिवार को नवा रायपुर में अनोखे अंदाज में स्वागत किया जाएगा। पीएम के स्वागत के लिए 12 जगह चौक-चौराहों पर विशेष व्यवस्था की गई है। इन चौक-चौराहों पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के नाम पर रखा गया है। इन चौराहों पर स्वागत के लिए संबंधित योजनाओं के सात से आठ हजार हितग्राही मौजूद रहेंगे। सभी के हाथ में योजना से संबंधित तख्ती और बैनर रहेंगे। साथ ही जिस समय पीएम मोदी उस चौराहे से गुजरेंगे हितग्राही पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करेंगे। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी के स्वागत के लिए योजनाओं से जुड़े हितग्राही की भीड़ स्वागत स्थल पर सुबह छह बजे से पहुंचना शुरू हो जाएगी।