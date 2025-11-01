Pm Modi in CG: रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पद्म विभूषण तीजन बाई का हाल-चाल जाना, इन 12 जगहों पर होगा स्वागत

रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Twitter)
Pm Modi in CG: छत्तीसगढ़ में आज राज्योत्सव की धूम है। छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरा होने पर राज्योत्सव को रजत जयंती समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नवा रायपुर में आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी विशेष विमान से राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे सत्य साईं हॉस्पिटल जाएंगे और “दिल की बात” कार्यक्रम में भाग लेंगे।
इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्रह्माकुमारी संस्थान में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे। दोपहर बाद प्रधानमंत्री मोदी राज्य की गर्व की पहचान बनने वाले नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। नवा रायपुर की आधुनिक पहचान को मजबूत करते हुए, वे यहां ट्राइबल म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे, जो छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति और परंपरा को नई पहचान देगा।
छत्तीसगढ़ के अपने सभी भाई-बहनों को राज्य के स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ की अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रकृति और संस्कृति को समर्पित यह प्रदेश आज प्रगति के नित-नए मानदंड गढ़ने में जुटा है। कभी नक्सलवाद से प्रभावित रहे यहां के कई इलाके आज विकास की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि यहां के मेहनती और हुनरमंद लोगों की लगन और उद्यम से हमारा यह राज्य विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कलाकार पद्म विभूषण तीजन बाई के परिवार से बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसिद्ध लेखक पद्म भूषण विनोद कुमार शुक्ल से भी बात की और उनके स्वास्थ्य और कुशलक्षेम की जानकारी ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शनिवार को नवा रायपुर में अनोखे अंदाज में स्वागत किया जाएगा। पीएम के स्वागत के लिए 12 जगह चौक-चौराहों पर विशेष व्यवस्था की गई है। इन चौक-चौराहों पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के नाम पर रखा गया है। इन चौराहों पर स्वागत के लिए संबंधित योजनाओं के सात से आठ हजार हितग्राही मौजूद रहेंगे। सभी के हाथ में योजना से संबंधित तख्ती और बैनर रहेंगे। साथ ही जिस समय पीएम मोदी उस चौराहे से गुजरेंगे हितग्राही पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करेंगे। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी के स्वागत के लिए योजनाओं से जुड़े हितग्राही की भीड़ स्वागत स्थल पर सुबह छह बजे से पहुंचना शुरू हो जाएगी।
पीएम मोदी एयरपोर्ट से निकलकर जब वे सत्य साईं अस्पताल के लिए निकलेंगे तो जैनम मानस भवन के सामने जीएसटी 2.0 योजना की झांकी है। सेंध तालाब के पास पीएम जनमन और वन धन विकास योजना और मंदिर हसौद क्रॉसिंग पर लखपति दीदी और महतारी वंदन योजना की झांकी है। इसी रास्ते में टी जंक्शन के पास ऑपरेशन सिंदूर और नक्सल मुक्ति भारत और इसके आगे मोड़ पर किसान सम्मान और कृषक उन्नति योजना की झांकी बनी है। सबसे अंत में एचपी पेट्रोल पंच के पास प्रधानमंत्री आवास योजना की झांकी बनाई गई है।
