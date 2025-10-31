Pm Modi in CG: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहर में 6 घंटे का कार्यक्रम, 12 घंटे तैनात रहेंगे 5 हजार अफसर-जवान

Pm Modi in CG: राज्योत्सव में शामिल होने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब साढ़े 6 घंटे राजधानी में रहेंगे। उनकी सुरक्षा में करीब 12 घंटे पुलिस अफसर-जवान तैनात रहेंगे। पीएम के आगमन से करीब 6 घंटे पहले पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। पीएम के कार्यक्रम स्थल से करीब 1 किमी तक जवानों की निगरानी रहेगी। गुरुवार को एसपीजी ने पुलिस जवानों के साथ पीएम काफिले का रूट तय किया।