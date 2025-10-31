Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Pm Modi in CG: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहर में 6 घंटे का कार्यक्रम, 12 घंटे तैनात रहेंगे 5 हजार अफसर-जवान

पीएम के आगमन से करीब 6 घंटे पहले पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। पीएम के कार्यक्रम स्थल से करीब 1 किमी तक जवानों की निगरानी रहेगी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 31, 2025

Pm Modi in CG: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहर में 6 घंटे का कार्यक्रम, 12 घंटे तैनात रहेंगे 5 हजार अफसर-जवान

Pm Modi in CG: राज्योत्सव में शामिल होने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब साढ़े 6 घंटे राजधानी में रहेंगे। उनकी सुरक्षा में करीब 12 घंटे पुलिस अफसर-जवान तैनात रहेंगे। पीएम के आगमन से करीब 6 घंटे पहले पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। पीएम के कार्यक्रम स्थल से करीब 1 किमी तक जवानों की निगरानी रहेगी। गुरुवार को एसपीजी ने पुलिस जवानों के साथ पीएम काफिले का रूट तय किया।

इस दौरान एयरपोर्ट से राज्योत्सव स्थल, सत्यसाईं अस्पताल, ब्रह्मकुमारी के नए भवन आदि में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों और जवानों की ड्यूटी व तैनाती तय की गई। इसमें एडीजी स्तर के अधिकारियों से लेकर आईजी, डीआईजी, एसपी, एएसपी, डीएसपी, टीआई आदि की ड्यूटी लगाई गई है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था एसपीजी आईजी नवनीत मेहता के नेतृत्व में की जा रही है।

6100 गाड़ियों में पहुंचेगी भीड़

जिले से 1600 बसों और 4500 छोटी गाड़ियों से लोगों की भीड़ राज्योत्सव कार्यक्रम में पहुंचेगी। इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। वहीं भीड़ के आकलन के अनुसार इनकी सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस प्रशासन समेत पूरा अमला लगा हुआ है। हर दिन अधिकारी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं।

जिले से करीब 1600 बस और 4500 छोटी गाड़ियों से पहुंचेंगे लोग

प्रमुख स्थानों पर इन अधिकारियों की होगी तैनाती

15 सिटी बसों को चलाने आरटीओ से परमिट नहीं

एयरपोर्ट- सुजीत कुमार, डीआईजी, पुलिस मुयालय, प्रफुल्ल ठाकुर, एसपी सक्ती

नया विधानसभा भवन- अजय यादव, आईजी, लक्ष्य शर्मा, एसपी, भावना गुप्ता, एसपी, निवेदिता पाल, सेनानी,, गगन कुमार, डीएसपी, गोपीचंद मेश्राम, उप सेनानी, मीरा अग्रवाल, सहायक सेनानी

ब्रह्मकुमारीज ध्यान केंद्र-रामगोपाल गर्ग, आईजी, पारुल माथुर, डीआईजी, पुष्कर शर्मा, वीआईपी सुरक्षा वाहिनी, वैशाली जैन, डीएसपी, अंशुमान सिसोदिया, एआईजी, जयलाल मरकाम सहायक सेनानी, वीरेंद्र सिंह नंदा, सहायक सेनानी

ट्राइबल यूजियम- अंकित गर्ग, आईजी, सूरज सिंह परिहार, एसपी, मयंक गुर्जर सेनानी, पीतांबर पटेल, एएसपी, रमा पटेल, उप सेनानी, जयराम चेरमाको डीएसपी, गोपाल कुमार वैश्य, डीएसपी

सत्यसाईं हॉस्पिटल- अमित तुकाराम कांबले, डीआईजी, योगेश कुमार पटेल, एसपी, विमल कुमार पाठक, डीएसपी, पंकज शुक्ला, एएसपी, श्रुति चक्रवती डीएसपी, तेलेस्वर मिंज, सहायक सेनानी

मेला स्थल- संजीव शुक्ला, आईजी, अभिषेक मीणा, डीआईजी आदि की ड्यूटी लगाई गई है।

राज्योत्सव को लेकर तैयारी जोरों से चल रही है। वहीं आमजन की सुविधा के लिए नगर निगम की ओर से शहर में 15 सिटी बसों को लगातार चलाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने आरटीओ से परमिट की मांग की है।

राज्योत्सव शुरू होने में केवल एक दिन बचा है, लेकिन अभी तक निगम की सिटी बसों को परमिट नहीं मिला है। परमिट मिलने के बाद ही नवा रायपुर रूट पर चलने वाली बसों का समय निर्धारित होगा। हालांकि हर 15 मिनट से 30 मिनट के अंतराल में इन बसों को चलाने की योजना है।

Updated on:

31 Oct 2025 11:28 am

Published on:

31 Oct 2025 11:27 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Pm Modi in CG: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहर में 6 घंटे का कार्यक्रम, 12 घंटे तैनात रहेंगे 5 हजार अफसर-जवान

