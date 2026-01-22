Chhattisgarh Board Exam 2026: शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला! 5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा में निजी स्कूल भी होंगे शामिल

शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला (photo source- Patrika) शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Board Exam 2026: राज्य में कक्षा 5वी और 8वीं बोर्ड परीक्षा की समयसारिणी जारी कर दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय के दिशा निर्देश के अनुसार, पांचवीं की परीक्षा 16 मार्च से और आठवीं बोर्ड की परीक्षा 17 मार्च से शुरू होगी। परीक्षा में सरकारी, अनुदान प्राप्त और प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे। परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर कमेटियां रहेंगी, जिनके प्रमुख जिला शिक्षा अधिकारी होंगे।
कक्षा 5वीं के लिए कुल 50 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 40 अंक लिखित परीक्षा और 10 अंक प्रायोजना कार्य के होंगे। वहीं, कक्षा 8वीं में कुल 100 अंक होंगे, जिसमें 80 अंक लिखित परीक्षा और 20 अंक प्रायोजना कार्य के लिए निर्धारित हैं। कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केन्द्रीकृत परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए प्रति छात्र व्यय राशि तय कर दी गई है। कक्षा 5वीं के लिए 55 रुपये और कक्षा 8 वीं के लिए 60 रुपए प्रति छात्र की दर निर्धारित की गई है।
जिला स्तरीय संचालन समिति के अनुमोदन से प्रश्न पत्र निर्माण के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा। इसमें विषय विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। समिति ब्लूप्रिंट के अनुसार, कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए विषयवार हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम के प्रश्न पत्रों के तीन सेट तैयार करेगी। जिसे सीलबंद लिफाफे में जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा जाएगा। निर्देश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) से संबद्ध गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) को भी परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।
Chhattisgarh Board Exam 2026: निर्देशानुसार परीक्षा से पूर्व विद्यार्थियों को प्रायोजना कार्य दिए जाएंगे। कक्षा 5वीं में 5-5 अंक के दो प्रायोजना कार्य (कुल 10 अंक) और कक्षा 8वीं में 10-10 अंक के दो प्रायोजना कार्य (कुल 20 अंक) होंगे। यह प्रायोजना कार्य 28 फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। इसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी के अंकों की सूची तैयार कर 5 मार्च तक सीलबंद लिफाफे में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करनी होगी। साथ ही छात्रों की बेहतर तैयारी के लिए स्कूलों को सेम्पल प्रश्न पत्रों का निर्माण कर अभ्यास कराने के निर्देश दिए गए हैं।
गणित - 16 मार्च
अंग्रेजी - 19 मार्च
हिन्दी - 23 मार्च
पर्यावरण - 25 मार्च
गणित - 17 मार्च
हिन्दी - 20 मार्च
अंग्रेजी - 24 मार्च
सामाजिक विज्ञान - 30 मार्च
विज्ञान - 2 अप्रैल
संस्कत/उर्दू - 6 अप्रैल
