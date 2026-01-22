Chhattisgarh Board Exam 2026: शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला! 5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा में निजी स्कूल भी होंगे शामिल

Chhattisgarh Board Exam 2026: निर्देशानुसार परीक्षा से पूर्व विद्यार्थियों को प्रायोजना कार्य दिए जाएंगे। कक्षा 5वीं में 5-5 अंक के दो प्रायोजना कार्य (कुल 10 अंक) और कक्षा 8वीं में 10-10 अंक के दो प्रायोजना कार्य (कुल 20 अंक) होंगे। यह प्रायोजना कार्य 28 फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। इसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी के अंकों की सूची तैयार कर 5 मार्च तक सीलबंद लिफाफे में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करनी होगी। साथ ही छात्रों की बेहतर तैयारी के लिए स्कूलों को सेम्पल प्रश्न पत्रों का निर्माण कर अभ्यास कराने के निर्देश दिए गए हैं।