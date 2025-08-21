Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Promotion Breaking: छत्तीसगढ़ में 25 SI बने TI, DGP अरुण देव गौतम ने जारी किया आदेश… देखें लिस्ट

Promotion Breaking: छत्तीसगढ़ पुलिस में पदोन्नति प्रक्रिया के तहत 25 सब इंस्पेक्टर (SI) को निरीक्षक (TI) के पद पर प्रमोशन दिया गया है।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 21, 2025

Breaking News

Promotion Breaking: छत्तीसगढ़ पुलिस में पदोन्नति प्रक्रिया के तहत 25 सब इंस्पेक्टर (SI) को निरीक्षक (TI) के पद पर प्रमोशन दिया गया है। यह प्रमोशन वर्ष 2025 की योग्यता सूची के आधार पर किया गया है। आदेश पुलिस महानिदेशक (DGP) अरुण देव गौतम द्वारा जारी किया गया।

प्रमोशन पाने वालों में राजधानी रायपुर के 6 सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। फिलहाल इन सभी अधिकारियों को उनके वर्तमान पदस्थापना स्थल पर ही अस्थायी रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। नई पदस्थापना सूची पुलिस मुख्यालय द्वारा अलग से जारी की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण, विभागीय जांच या गंभीर शिकायत लंबित है, उनकी पदोन्नति पर रोक लगाई जा सकती है।

देखें लिस्ट

Published on:

21 Aug 2025 02:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Promotion Breaking: छत्तीसगढ़ में 25 SI बने TI, DGP अरुण देव गौतम ने जारी किया आदेश… देखें लिस्ट

