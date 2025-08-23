Public Holiday: 26, 27, 28 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश, छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, स्कूल व बैंक

अगले सप्ताह तीन प्रमुख त्योहार तीज पर्व, गणेश चतुर्थी और नुवाखाई का पर्व मनाया जाएगा। इनमें 26 को हरतालिका तीज, 27 को गणेश चतुर्थी और 28 को नुवाखाई का पर्व मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने नया आदेश जारी कर 28 अगस्त को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 28 अगस्त को नवाखाई के अवसर पर स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव ने आदेश जारी किया है।