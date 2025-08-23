Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Public Holiday: 26, 27, 28 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश, छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, स्कूल व बैंक

Public Holiday: अगले सप्ताह तीन दिन सरकारी दफ्तर, स्कूल-कॉलेज व बैंक बंद रहेंगे। सरकार ने 26, 27, 28 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की घो​षणा की है..

रायपुर

Chandu Nirmalkar

Aug 23, 2025

public holiday
26, 27, 28 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश ( File Photo - Patrika )

Public Holiday: त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। जिसे लेकर एक ओर जहां बाजारों में रौनक है तो वहीं दूसरी ओर छुट्टी घोषित होने से बच्चों की मौज हो गई है। बता दें कि अगले सप्ताह तीन प्रमुख त्योहार व पर्व मनाए जाएंगे, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक व स्थानीय अवकाश ( Public holiday ) घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि साय सरकार ने 15 दिन पहले ही अवकाश की सूचना जारी कर दी थी।

Public Holiday: सप्ताह में 3 तीन खुलेंगे स्कूल

त्योहारी सीजन के चलते अगले सप्ताह तीन प्रमुख पर्व मनाएंगे जाएंगे। जिसके चलते तीन दिन सभी सरकारी दफ्तर, बैंक व स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं इस सप्ताह बच्चे ​सिर्फ तीन दिन ही स्कूूल जाएंगे। बता दें कि 26, 27, 28 अगस्त तक छुट्टी का आदेश जारी हुआ है। जिसके चलते 25 सोमवार, 29 शुक्रवार और 30 शनिवार को ही बच्चे स्कूल जाएंगे। इसी तरह सरकारी दफ्तर और बैंक में भी तीन दिन ही काम होंगे।

कब कौन-सा त्योहार

अगले सप्ताह तीन प्रमुख त्योहार तीज पर्व, गणेश चतुर्थी और नुवाखाई का पर्व मनाया जाएगा। इनमें 26 को हरतालिका तीज, 27 को गणेश चतुर्थी और 28 को नुवाखाई का पर्व मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने नया आदेश जारी कर 28 अगस्त को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 28 अगस्त को नवाखाई के अवसर पर स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव ने आदेश जारी किया है।

अष्‍टमी की छुट्टी रद्द

नवाखाई के अवसर पर 28 अगस्‍त को छुट्टी की घोषणा के साथ ही राज्‍य सरकार ने एक स्‍थानीय अवकाश रद्द कर दिया है। सरकार ने दुर्गा अष्‍टमी के अवसर पर घोषित स्‍थानीय अवकाश को रद्द किया है। दुर्गा अष्‍टमी 30 सितंबर को है। 2025 के लिए जारी अवकाशों की सूची में 30 सितंबर को स्‍थानीय अवकाश की घोषणा की गई थी, लेकिन अब यह अवकाश रद्द कर दिया गया है।

Published on:

23 Aug 2025 06:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Public Holiday: 26, 27, 28 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश, छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, स्कूल व बैंक

