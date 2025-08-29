Students News: बीए बीएड और बीएससी बीएड में प्रवेश, काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से

रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए द्वितीय चरण की काउंसलिंग में आवेदन 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक मंगवाए जाएंगे। उसके बाद प्रथम सूची 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी। जिसमें प्रवेश 16 अक्टूबर तक ले सकेंगे। इसके साथ ही रिक्त सीटों की जानकारी 17 अक्टूबर को जारी की जाएगी। दूसरी सूची 24 अक्टूबर को जारी होगी। जिसमें प्रवेश 28 अक्टूबर तक ले सकेंगे। रिक्त सीटों की जानकारी 29 अक्टूबर को जारी की जाएगी। उसके बाद तीसरी सूची 31 अक्टूबर को जारी होगी। जिसमें प्रवेश 6 नवंबर तक ले सकेंगे। उसके बाद 7 नवंबर को रिक्त सीटों की जानकारी दी जााएगी। सूची जारी होने के पहले दावा आपत्ति के लिए भी सूची जारी की जाएगी। यदि दो चरणों के बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं तो तीसरे चरण की जानकारी एससीईआरटी द्वारा दी जाएगी।