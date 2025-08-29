Students News: बीए बीएड और बीएससी बीएड में प्रवेश, काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से

राज्य के बीएड कॉलेजों के बीएड, डीएलएड, बीए बीएड और बीएससी बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। पहली बार बीए बीएड और बीएससी बीएड में प्रवेश होंगे। जिसमें 250 सीटें निर्धारित की गई है। इसमें प्रवेश 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर दिया जाएगा। वही बीएड व डीएलएड में सीट आवंटन की प्रक्रिया प्री बीएड और प्री डीएलएड परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी। राज्य में इन सभी कोर्स की कुल 21410 सीटों में प्रवेश होंगे। इस साल कॉलेजों की मान्यता खत्म होने के कारण लगभग 400 सीटें कम हो गई हैं। अभ्यर्थी एससीईआरटी की वेबसाइट में काउंसलिंग 2025 लिंक में शुल्क जमा कर ऑनलाइन फाॅर्म भर सकते हैं।
प्रथम चरण की काउंसलिंग के लिए आवेदन की प्रक्रिया 29 अगस्त से 4 सितंबर तक चलेगी। उसके बाद प्रथम आवंटन सूची 11 सितंबर को जारी की जाएगी। जिसमें 15 सितंबर तक प्रवेश लेना होगा। रिक्त सीटों की जानकारी 16 सितंबर को जारी की जाएगी। उसके बाद द्वितीय सूची 18 सितंबर को जारी की जाएगी। जिसमें 22 सितंबर तक प्रवेश लेना होगा। 23 को रिक्त सीटों की जानकारी दी जाएगी; फिर तीसरी सूची 25 सितंबर को जारी की जाएगी। जिसमें प्रवेश 29 सितंबर तक लेना होगा। रिक्त सीटों की जानकारी 30 सितंबर को जारी की जाएगी। सूची जारी होने के पहले दावा आपत्ति भी मंगवाई जाएगी। अभ्यर्थी प्रवेेश के संबंध में पूछताछ के लिए हेल्प डेस्क नंबर 7470470609 पर संपर्क कर सकते हैं।
रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए द्वितीय चरण की काउंसलिंग में आवेदन 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक मंगवाए जाएंगे। उसके बाद प्रथम सूची 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी। जिसमें प्रवेश 16 अक्टूबर तक ले सकेंगे। इसके साथ ही रिक्त सीटों की जानकारी 17 अक्टूबर को जारी की जाएगी। दूसरी सूची 24 अक्टूबर को जारी होगी। जिसमें प्रवेश 28 अक्टूबर तक ले सकेंगे। रिक्त सीटों की जानकारी 29 अक्टूबर को जारी की जाएगी। उसके बाद तीसरी सूची 31 अक्टूबर को जारी होगी। जिसमें प्रवेश 6 नवंबर तक ले सकेंगे। उसके बाद 7 नवंबर को रिक्त सीटों की जानकारी दी जााएगी। सूची जारी होने के पहले दावा आपत्ति के लिए भी सूची जारी की जाएगी। यदि दो चरणों के बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं तो तीसरे चरण की जानकारी एससीईआरटी द्वारा दी जाएगी।
कोर्स - सीट
बीए बीएड, बीएससी बीएड - 250
डीएलएड - 6610
बीएड - 14550
कुल - 21410