CG Exam: तिमाही और छमाही के अंक जुड़ेंगे वार्षिक परीक्षा में, स्कूल शिक्षा विभाग ने लिए निर्णय

CG Exam: छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल और हॉयर सेकेंडरी कक्षाओं की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन का निर्णय लिया है। अब छात्रों के वार्षिक परीक्षा परिणाम में त्रैमासिक और छ:माही परीक्षा के परीक्षा के अंकों के भी कुछ प्रतिशत का कुछ प्रतिशत अधिभार के रूप में जोड़ा जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह कदम विद्यार्थियों को पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए किया है। इससे छात्रों में तिमाही और छमाही परीक्षों समय भी पढ़ाई करने की प्रवृत्ति जागृत होगी।