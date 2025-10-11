CG News: प्रदेशभर के मेडिकल स्टोर व होलसेल दवा दुकानों में छापेमारी, जानलेवा कोल्ड्रिफ के नाम की टेबलेट भी बाजार में

मासूम बच्चों की मौत के बाद दवाई बेचने वाली ऑनलाइन कंपनियों में दहशत मची हुई है। देश में बड़ी ऑनलाइन कंपनियों ने श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी की दवाइयों का डिस्प्ले बंद कर दिया है, वहीं तमिलनाडु में कंपनी सील होने के बाद आनलाइन वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया है। इधर आला अधिकारियों के निर्देश के बाद डूमरतराई स्थित कंपनी के स्टॉकिस्ट के गोदाम में मौजूद दवाइयों को भी सीज कर दिया गया है। इसकी खरीदी-बिक्री पर रोक लगाई गई है।