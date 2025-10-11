Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: प्रदेशभर के मेडिकल स्टोर व होलसेल दवा दुकानों में छापेमारी, जानलेवा कोल्ड्रिफ के नाम की टेबलेट भी बाजार में

CG News: मेडिकल स्टोर से बरामद करने के बाद इसे जांच के लिए लैब भेजा गया है। इसके साथ जिस फार्मूले से कोल्ड्रिफ सिरप बनाई गई है। इसी फार्मूले से मिलते-जुलते अन्य कंपनियों के सिरप को भी जब्त किया जा रहा है।

2 min read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 11, 2025

CG News: प्रदेशभर के मेडिकल स्टोर व होलसेल दवा दुकानों में छापेमारी, जानलेवा कोल्ड्रिफ के नाम की टेबलेट भी बाजार में

CG News: खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने राजधानी के एक मेडिकल स्टोर से कोल्ड्रिफ टेबलेट की बरामदगी की है। औषधि प्रशासन विभाग ने सभी जिलों में ड्रग इंस्पेटरों को जांच में लगा दिया है, जिसके बाद जिलों में कार्रवाई जारी है। जानकारी के मुताबिक अभी तक कोल्ड्रिप सिरप की बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन इसी नाम से टेबलेट जरूर मिली है।

इस टेबलेट का इस्तेमाल भी सर्दी-खांसी के लिए किया जाता है। मेडिकल स्टोर से बरामद करने के बाद इसे जांच के लिए लैब भेजा गया है। इसके साथ जिस फार्मूले से कोल्ड्रिफ सिरप बनाई गई है। इसी फार्मूले से मिलते-जुलते अन्य कंपनियों के सिरप को भी जब्त किया जा रहा है। इसकी जांच रिपोर्ट के बाद ही विभिन्न रासायनिक तत्वों के मानक-अमानक का पता चलेगा।

ऑनलाइन में दहशत, कंपनी के प्रोडक्ट गायब

मासूम बच्चों की मौत के बाद दवाई बेचने वाली ऑनलाइन कंपनियों में दहशत मची हुई है। देश में बड़ी ऑनलाइन कंपनियों ने श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी की दवाइयों का डिस्प्ले बंद कर दिया है, वहीं तमिलनाडु में कंपनी सील होने के बाद आनलाइन वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया है। इधर आला अधिकारियों के निर्देश के बाद डूमरतराई स्थित कंपनी के स्टॉकिस्ट के गोदाम में मौजूद दवाइयों को भी सीज कर दिया गया है। इसकी खरीदी-बिक्री पर रोक लगाई गई है।

श्रीसन फार्मा के आठ प्रकार के कफ सिरप बाजार में मौजूद हैं। इसलिए विभाग को आशंका है कि कहीं बाकी अन्य सिरप में भी अमानक तत्वों की मौजूदगी तो नहीं है। ड्रग इस्पेक्टरों ने रायपुर,बिलासपुर, राजनांदगांव व दुर्ग में सिरप, टेबलेट व अन्य दवाइयों को जांच के दायरे में लिया है।

श्रीसन फार्मास्युटिकल के बाकी अन्य उत्पादों को जांच के दायरे में लिया गया है। प्रदेशभर में ड्रग इंस्पेक्टरों को जांच में लगाया गया है। जांच रिपोर्ट आने तक कंपनी के बाकी उत्पादों की खरीदी-बिक्री पर रोक लगाई गई है।

-दीपक अग्रवाल, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग

Published on:

11 Oct 2025 02:15 pm

