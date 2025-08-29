CG News: प्रदेश के 5 जिलों में 250 जगहाें पर सुबह 4 बजे से छापे, दवाइयों के रेकॉर्ड में मिली गड़बड़ी

CG News: संभाग में सूखे नशे का फैलाव रोकने के लिए आईजी अमरेश मिश्रा के नेतृत्व में बलौदाबाजार, गरियाबंद रायपुर, धमतरी, महासमुंद पुलिस ने गुरुवार को तड़के 4 बजे सभी जिलों में एकसाथ 250 जगहों पर छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया। इस ऑपरेशन को निश्चय नाम दिया गया है।
पांचों जिलों में 1800 अफसर-जवानों की 143 से ज्यादा टीमों ने छापे मारकर करीब पौने 3 सौ लोगों को गिरतार किया है। इन छापों में हेरोइन और गांजे से लेकर शराब तक का बड़ा लाट पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ यह पहला जॉइंट आपरेशन है। आईजी अमरेश के मुताबिक, ऑपरेशन निश्चय अपराधियों और तस्करों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए शुरू किया गया है।
इसका उद्देश्य इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटरस्टेट ड्रग्स स्मगलिंग नेटवर्क को ध्वस्त करना है। इस तरह की छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। सबसे ज्यादा 70 छापे रायपुर जिले में मारे गए हैं और काफी कामयाबी भी मिली है। रेंज पुलिस के मुताबिक पांचों जिलों में सभी टीमों ने सुबह 4 बजे एकसाथ 250 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी शुरू की और ज्यादातर छापे कामयाब हुए। छापेमारी में एनडीपीसी, आबकारी और आर्स एक्ट के तहत 100 लोगों को गिरतार किया गया। 140
