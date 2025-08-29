CG News: प्रदेश के 5 जिलों में 250 जगहाें पर सुबह 4 बजे से छापे, दवाइयों के रेकॉर्ड में मिली गड़बड़ी

इसका उद्देश्य इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटरस्टेट ड्रग्स स्मगलिंग नेटवर्क को ध्वस्त करना है। इस तरह की छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। सबसे ज्यादा 70 छापे रायपुर जिले में मारे गए हैं और काफी कामयाबी भी मिली है। रेंज पुलिस के मुताबिक पांचों जिलों में सभी टीमों ने सुबह 4 बजे एकसाथ 250 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी शुरू की और ज्यादातर छापे कामयाब हुए। छापेमारी में एनडीपीसी, आबकारी और आर्स एक्ट के तहत 100 लोगों को गिरतार किया गया। 140