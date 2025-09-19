15 साल बाद मिली रेल कनेक्टिविटी! अब राजिम से रायपुर तक चलेगी मेमू ट्रेन, किराया मात्र 15 रुपए

CG Train News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार राजिम क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है। करीब 15 साल पहले छोटी रेल पटरी उखड़ जाने के बाद बंद हुई रेल सेवा अब दोबारा शुरू हो गई है। रायपुर से शदानी दरबार तक बनी एक्सप्रेस-वे सड़क के कारण अभनपुर और राजिम रेल मार्ग से कट गए थे, लेकिन अब नवा रायपुर होकर यह कनेक्टिविटी बहाल की गई है।