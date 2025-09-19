15 साल बाद मिली रेल कनेक्टिविटी! अब राजिम से रायपुर तक चलेगी मेमू ट्रेन, किराया मात्र 15 रुपए

CG Train News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार राजिम क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है। करीब 15 साल पहले छोटी रेल पटरी उखड़ जाने के बाद बंद हुई रेल सेवा अब दोबारा शुरू हो गई है। रायपुर से शदानी दरबार तक बनी एक्सप्रेस-वे सड़क के कारण अभनपुर और राजिम रेल मार्ग से कट गए थे, लेकिन अब नवा रायपुर होकर यह कनेक्टिविटी बहाल की गई है।
नई व्यवस्था के तहत राजिम से रायपुर के बीच तीन लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे ने ऐलान किया है कि यात्रियों को मात्र 15 रुपए किराए में राजिम से रायपुर तक का सफर करने की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा आम जनता के लिए किफायती और आसान यात्रा का विकल्प लेकर आई है।
रेलवे अफसरों ने बताया कि अभी तक लोग मिनी बसों या अपने निजी वाहनों से रायपुर आते-जाते थे, जिससे उन्हें अधिक खर्च उठाना पड़ता था। लेकिन अब राजिम-रायपुर मेमू ट्रेन, जो पहले अभनपुर तक सीमित थी, उसका विस्तार कर राजिम तक कर दिया गया है।
इस सुविधा से लगभग 25 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। न केवल आवाजाही आसान होगी, बल्कि समय और खर्च दोनों की बचत होगी। राजिम क्षेत्र में रेल सेवा बहाली को लोग विकास की नई शुरुआत मान रहे हैं। क्या चाहेंगे कि मैं इसके लिए कुछ पढ़ने में आकर्षक और छोटे-छोटे सब-हेडिंग्स भी जोड़ दूँ ताकि यह अखबार/डिजिटल न्यूज़ पोर्टल के लिए और प्रभावी लगे?