रोटी मेकिंग मशीन खरीदी में गड़बड़ी! मंत्री नेताम ने दिए जांच के निर्देश, 7 दिन में रिपोर्ट तलब…

CG News: रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रयास विद्यालयों में सामग्री खरीदी को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। इस बार मामला रोटी मेकिंग मशीन की खरीदी से जुड़ा है। सोशल मीडिया में आई खबरों के अनुसार, जिस मशीन की असली बाजार कीमत 50 से 60 हजार रुपए बताई जा रही है, वही मशीन विभाग ने करीब 7 लाख 95 हजार रुपए में खरीदी।
सोशल मीडिया पर इस मामले के सामने आने के बाद राज्य के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने गंभीरता दिखाते हुए प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले की जांच 7 दिन के भीतर पूरी की जाए और वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराया जाए।
जानकारी के मुताबिक, प्रयास विद्यालयों में रोटी मेकिंग मशीन, कंप्यूटर, कंप्यूटर टेबल, कुर्सी एवं अन्य उपकरण शासन द्वारा 275 (1) मद अंतर्गत जारी राशि से खरीदे गए थे। इन्हीं खरीदारियों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं।
लोगों का आरोप है कि विभाग की खरीद प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और मशीनों व अन्य उपकरणों की कीमतें वास्तविक बाजार दर से कई गुना अधिक बताई गई हैं। अब मंत्री नेताम के सख्त रुख के बाद यह देखना होगा कि विभागीय जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या वाकई इस खरीदी में कोई अनियमितता हुई है।