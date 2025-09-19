रोटी मेकिंग मशीन खरीदी में गड़बड़ी! मंत्री नेताम ने दिए जांच के निर्देश, 7 दिन में रिपोर्ट तलब…

CG News: रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रयास विद्यालयों में सामग्री खरीदी को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। इस बार मामला रोटी मेकिंग मशीन की खरीदी से जुड़ा है। सोशल मीडिया में आई खबरों के अनुसार, जिस मशीन की असली बाजार कीमत 50 से 60 हजार रुपए बताई जा रही है, वही मशीन विभाग ने करीब 7 लाख 95 हजार रुपए में खरीदी।