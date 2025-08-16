Independence Day 2025: अंबिकापुर में मंत्री नेताम ने किया ध्वजारोहण, नेत्रहीन बच्चों ने दी ऐसी प्रस्तुति कि स्टेज से उतरकर पहुंच गए मिलने

अंबिकापुर। सरगुजा जिले में 79 वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने अंबिकापुर के पुलिस ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2025) मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रदेश की जनता के नाम प्रेषित संदेश का वाचन किया। कार्यक्रम में परेड की टुकडिय़ों द्वारा जहंा शानदार मार्च पास्ट किया गया, वहीं स्कूली छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने समारोह स्थल (Independence Day 2025) पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान का गायन किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात मंत्री नेताम ने कलेक्टर विलास भोसकर और एसपी राजेश अग्रवाल के साथ परेड का निरीक्षण किया, इसके पश्चात उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रदेश की जनता के नाम प्रेषित संदेश का वाचन किया।
मुख्य अतिथि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रतीक गुब्बारे आकाश में छोड़े गये। तत्पश्चात परेड में शामिल पुलिस बल, नगर सेना की सशस्त्र टुकडियां द्वारा हर्षफायर कर राष्ट्रीय ध्वज (Independence Day 2025) को सलामी दी गई और राष्ट्रपति का जय घोष किया गया। कार्यक्रम स्थल पर शॉल व श्रीफल देकर शहीद के परिवारों का सम्मान किया गया।
इस अवसर (Independence Day 2025) पर अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष निरुपा सिंह, नगर पालिक निगम अम्बिकापुर महापौर मंजूषा भगत, सरगुज़ा संभागायुक्त नरेन्द्र दुग्गा, पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा दीपक झा, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी सहित नागरिक उपस्थित रहे।
स्वतंत्रता दिवस समारोह (Independence Day 2025) में परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक तृप्ति सिंह राजपूत, परेड टू-आईसी उप निरीक्षक सुनीता भारद्वाज के नेतृत्व में 9 टुकडिय़ों के द्वारा शानदार मार्च पास्ट किया गया।
इसमें जिला बल पुलिस प्लाटून, जिला बल महिला प्लाटून, नगर सैनिक बल पुरुष प्लाटून, नगर सैनिक बल महिला प्लाटून, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्लाटून, अम्बिका मिशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सेंट जेवियर्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरुष प्लाटून, शासकीय बहु. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरुष प्लाटून, विवेकानंद विद्या निकेतन स्कूल शामिल है।
इस दौरान दलों ने देशभक्ति धुनों पर कदम से कदम मिलाते हुए आकर्षक मार्चपास्ट का प्रदर्शन किया और मंच के सम्मुख पहुंच राष्ट्रीय ध्वज और मुख्य अतिथि को पूरे जोश और उत्साह से सलामी दी।
समारोह (Independence Day 2025) में स्कूली छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। मानव जीवन ज्योति नेत्रहीन विद्यालय कुनकुरी कला के बच्चों के द्वारा दी गई प्रस्तुति ने सभी का मन मोहा। मंत्री नेताम ने स्वयं स्टेज से उतरकर बच्चों को शुभकामनाएं दीं एवं उनके साथ फोटो खिंचाया। इसी प्रकार होलीक्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित शानदार प्रस्तुति दी गई।
कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर आधारित प्रस्तुति में इन 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य की प्रगति को नृत्य के माध्यम से सभी के सामने रखा। वहीं कार्मेल स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर, होलीक्रॉस आशा निकुंज विशेष विद्यालय, शासकीय कन्या शिक्षा परिसर की छात्राओं ने भी एक से बढक़र एक प्रस्तुतियां दीं।
स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2025) समारोह में विभिन्न क्षेत्रों एवं कार्यस्थल पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 64 अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
इसमें कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सहित अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।