Independence Day 2025: आजादी का 79वां स्वतंत्रता दिवस: बलरामपुर में सांसद चिंतामणि महाराज ने ध्वजारोहण कर ली परेड की सलामी

बलरामपुर। 15 अगस्त 2025 (Independence Day 2025) देश की आजादी की 79वां स्वतंत्रता दिवस जिले में गरिमामय और हर्षोल्लास से मनाया गया। जिला मुख्यालय बलरामपुर के पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रदेश की जनता के नाम प्रेषित संदेश का वाचन किया। सांसद ने प्रात: 9 बजे समारोह स्थल पर ध्वजारोहण किया।
ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात् मुख्य अतिथि ने कलेक्टर राजेन्द्र कटारा एवं पुलिस अधीक्षक बैंकर वैभव रमनलाल के साथ परेड का निरीक्षण किया। तत्पश्चात् मुख्य अतिथि द्वारा मंच में तिरंगे के प्रतीक रंग-बिरंगे गुब्बारे एवं शांति के प्रतीक श्वेत कपोत आकाश में छोड़े गये।
परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक विमलेश कुमार देवांगन एवं परेड टू आईसी सूबेदार हिम्मत सिंह शेखावत के नेतृत्व में सीनियर वर्ग में 12वीं बटालियन रामानुजगंज विमोचन तिर्की, 10वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ राजकुमार साह, जिला पुलिस बल पुरूष निरीक्षक सुधीर मिंज, जिला पुलिस बल महिला उप निरीक्षक आराधना बनोदे, नगर सेना धरमजीत नेताम, वन विभाग राजेश राम तथा जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय कैडर कोर शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर की दृष्टि,
राष्ट्रीय सेवा योजना शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय कुमारी साबरा परवीन समेत अन्य स्कूल-कॉलेजों के छात्रों ने देशभक्ति धुनों पर कदम से कदम मिलाते हुए आकर्षक मार्चपास्ट का प्रदर्शन किया। उन्होंने मंच के सम्मुख पहुंच राष्ट्रीय तिरंगे और मुख्य अतिथि को पूरे जोश और उत्साह से सलामी दी।
इस अवसर (Independence Day 2025) पर पिछड़ा आयोग के सदस्य कृष्णा गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरामुनी निकुंज, रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष ओमप्रकाश जायसवाल, डीएफओ आलोक वाजपेयी, जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर आरएस लाल, आरएन पांडेय, अभिषेक गुप्ता, नपा अध्यक्ष लोधीराम एक्का, उपाध्यक्ष दिलीप सोनी, जनपद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि समेत शिक्षक-शिक्षिकाएं व छात्र उपस्थित रहे।
मार्च पास्ट के बाद सांसद ने सभी परेड कमाण्डरों (Independence Day 2025) से परिचय प्राप्त किया। तत्पश्चात उन्होंने श्रीलंका शान्ति सेना में शहीद हुए स्व. लाजरूस मिंज, नक्सली मुठभेड़ में शहीद स्व. नबोर कुजूर, रानीबोदली बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ मेें शहीद स्व. महेश पैकरा, नक्सली मुठभेड़ में शहिद स्वण. अनिल खलखो, नारायणपुर बस्तर में शहीद हुए स्व. मनोज रूल, थाना पांकी जिला लातेहार में उग्रवादी मुठभेड़ में शहीद स्व. मसीह भूषण लकड़ा एवं सियाचिन ग्लेशियर में शहीद स्व. रामसाय भगत के परिवारों को साल व श्रीफल देकर सम्मानित किया।
कार्यक्रम (Independence Day 2025) में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं द्वारा जुम्बा पीटी का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा देश प्रेम, भाईचारा और एकता में अनेकता के मोती पिरोए देशभक्ति और लोकगीत के रंग में रगें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय के द्वारा छत्तीसगढ़ आजादी के तिहार, सेजेस अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रामानुजगंज के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी झांसी की रानी समेत सेजेस हिंदी माध्यम विद्यालय बलरामपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ के रजत जयंती थीम पर नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई।
मुख्य अतिथि द्वारा मार्च पास्ट व सांस्कृतिक कार्यक्रमों (Independence Day 2025) के विजेताओं को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। मार्च पास्ट सीनियर वर्ग की उत्कृष्ट प्रस्तुति पर प्रथम स्थान जिला पुलिस बल पुरुष, द्वितीय स्थान जिला पुलिस बल महिला तथा तृतीय स्थान छग सशस्त्र बल 12वीं वाहिनी रामानुजगंज को मिला।
इसी तरह जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर, द्वितीय स्थान एनसीसी शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर तथा तृतीय स्थान संत जोसेफ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालिका बलरामपुर को प्रदान किया गया।
वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रथम स्थान कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय रामानुजगंज, द्वितीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भेलवाडीह तथा तृतीय पहाड़ी कोरवा आश्रम भेलवाडीह को प्रदान किया गया। सांसद द्वारा जिले के विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले 66 अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
मुख्य अतिथि चिंतामणि महाराज (Independence Day 2025) ने उपस्थित सभी जनों को नशामुक्त भारत अभियान के तहत नशा नहीं करने तथा लोगों को नशा पान से दूर रहने प्रेरित करने की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने पुलिस लाइन परिसर में एक पेड मां के नाम के तहत पौधरोपण कर हरियाली का संदेश दिया।