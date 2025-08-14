Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अंबिकापुर

Independence Day 2025: फाइनल रिहर्सल: कलेक्टर-एसपी ने किया परेड का निरीक्षण, मंत्री नेताम करेंगे ध्वजारोहण

Independence Day 2025: शहर के पुलिस लाइन मैदान में होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम, कृषि मंत्री रामविचार नेताम होंगे मुख्य अतिथि

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 14, 2025

Independence Day 2025
Final Rehearsal in Police ground Ambikapur (Photo source- PRO)

अंबिकापुर।स्वतंत्रता दिवस समारोह (Independence Day 2025) का आयोजन पुलिस ग्राउंड अंबिकापुर में किया जाएगा। यहां मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ध्वजारोहण करेंगे। बुधवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के फाइनल रिहर्सल का कलेक्टर विलास भोसकर एवं पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल द्वारा निरीक्षण किया गया। रिहर्सल में मुख्य अतिथि की भूमिका निभाते हुए अपर कलेक्टर सुनील नायक ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। पुलिस एवं एनसीसी कैडेट्स द्वारा आकर्षक परेड का प्रदर्शन किया गया।

स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2025) समारोह में परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक तृप्ति सिंह राजपूत, परेड टू आईसी उप निरीक्षक सुनीता भारद्वाज, जिला बल पुलिस प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक अश्वनी दीवान, जिला बल महिला प्लाटून कमांडर सहायक उप निरीक्षक अभिषेक दुबे, नगर सैनिक बल पुरुष प्लाटून कमांडर सहायक उप निरीक्षक संदीप सिंह, नगर सैनिक बल महिला प्लाटून कमांडर सहायक उप निरीक्षक शौकीलाल राज सहित विभिन्न विद्यालयों के प्लाटून कमांडर के नेतृत्व में परेड किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Indian Army: देशभक्ति का जज्बा ऐसा कि एक ही गांव के 17 युवा आर्मी में दे रहे सेवा, एक की राष्ट्रपति भवन में ड्यूटी
Patrika Special News
Indian army

कलेक्टर विलास भोसकर ने समारोह (Independence Day 2025) की तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को गरिमामय आयोजन हेतु आवश्यक निर्देश दिए।

उन्होंने व्यवस्थित बैठक व्यवस्था, साउंड सिस्टम, बेरिकेटिंग, पेयजल, विद्युत व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। इस अवसर (Independence Day 2025) पर जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

Independence Day 2025: रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे

मुख्य समारोह (Independence Day 2025) में पुलिस बैंड परेड, पुलिस जवानों एवं स्कूली विद्यार्थियों की पीटी परेड के साथ स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।

इसमें आशा निकुंज, कार्मेल स्कूल, होलीक्रॉस स्कूल, सरस्वती स्कूल एवं कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के विद्यार्थी देशभक्ति गीत, नृत्य एवं नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत करेंगे। स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2025) समारोह में शहीद वीर जवानों के परिवारों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों का सम्मान किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 03:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Independence Day 2025: फाइनल रिहर्सल: कलेक्टर-एसपी ने किया परेड का निरीक्षण, मंत्री नेताम करेंगे ध्वजारोहण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.