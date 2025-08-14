Independence Day 2025: फाइनल रिहर्सल: कलेक्टर-एसपी ने किया परेड का निरीक्षण, मंत्री नेताम करेंगे ध्वजारोहण

अंबिकापुर।स्वतंत्रता दिवस समारोह (Independence Day 2025) का आयोजन पुलिस ग्राउंड अंबिकापुर में किया जाएगा। यहां मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ध्वजारोहण करेंगे। बुधवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के फाइनल रिहर्सल का कलेक्टर विलास भोसकर एवं पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल द्वारा निरीक्षण किया गया। रिहर्सल में मुख्य अतिथि की भूमिका निभाते हुए अपर कलेक्टर सुनील नायक ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। पुलिस एवं एनसीसी कैडेट्स द्वारा आकर्षक परेड का प्रदर्शन किया गया।
स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2025) समारोह में परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक तृप्ति सिंह राजपूत, परेड टू आईसी उप निरीक्षक सुनीता भारद्वाज, जिला बल पुलिस प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक अश्वनी दीवान, जिला बल महिला प्लाटून कमांडर सहायक उप निरीक्षक अभिषेक दुबे, नगर सैनिक बल पुरुष प्लाटून कमांडर सहायक उप निरीक्षक संदीप सिंह, नगर सैनिक बल महिला प्लाटून कमांडर सहायक उप निरीक्षक शौकीलाल राज सहित विभिन्न विद्यालयों के प्लाटून कमांडर के नेतृत्व में परेड किया जाएगा।
कलेक्टर विलास भोसकर ने समारोह (Independence Day 2025) की तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को गरिमामय आयोजन हेतु आवश्यक निर्देश दिए।
उन्होंने व्यवस्थित बैठक व्यवस्था, साउंड सिस्टम, बेरिकेटिंग, पेयजल, विद्युत व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। इस अवसर (Independence Day 2025) पर जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
मुख्य समारोह (Independence Day 2025) में पुलिस बैंड परेड, पुलिस जवानों एवं स्कूली विद्यार्थियों की पीटी परेड के साथ स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।
इसमें आशा निकुंज, कार्मेल स्कूल, होलीक्रॉस स्कूल, सरस्वती स्कूल एवं कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के विद्यार्थी देशभक्ति गीत, नृत्य एवं नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत करेंगे। स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2025) समारोह में शहीद वीर जवानों के परिवारों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों का सम्मान किया जाएगा।