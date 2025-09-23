Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

सट्टे के लेन-देन को लेकर बार में भिड़े रायपुर-भिलाई के गुंडे-बदमाश, नेताओं के आए कॉल…

CG News: रायपुर में होटल-क्लब और पब संचालकों को दी गई पुलिस की चेतावनी बेअसर साबित हो रही है। लेट नाइट पार्टियां बंद नहीं हो रही हैं।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 23, 2025

सट्टे के लेन-देन को लेकर बार में भिड़े रायपुर-भिलाई के गुंडे-बदमाश, नेताओं के आए कॉल...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में होटल-क्लब और पब संचालकों को दी गई पुलिस की चेतावनी बेअसर साबित हो रही है। लेट नाइट पार्टियां बंद नहीं हो रही हैं। रविवार की रात तेलीबांधा के एक बार में भिलाई और रायपुर के गुंडे-बदमाश आपस में भिड़ गए। भिलाई वालों ने रायपुर के युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई करने वालों में महादेव सट्टा ऐप के सरगना का रिश्तेदार भी शामिल था।

घटना के समय पिस्टल निकालने की भी चर्चा है। भिलाई वालों को छोडऩे के लिए देर रात तक मंत्री-विधायक निवास से भी कॉल आते रहे। इसके चलते तेलीबांधा पुलिस ने एक युवक को थाने से ही छोड़ दिया। बताया जाता है कि दोनों पक्षों में सट्टे के पैसों को लेकर पुराना विवाद है।

Thieves gang arrested: अंतरजिला बसोर मोबाइल चोर गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार, 5 मोबाइल के साथ स्प्रिंग चाकू भी जब्त
सुरजपुर
Thieves gang arrested

CG News: पहले से दुश्मनी, देखते ही हमला बोला

वीआईपी रोड के जूक बार में रविवार की रात भिलाई के प्रखर चंद्राकर, पुलकित चंद्राकर, प्रेम व अन्य लोग पार्टी करने पहुंचे थे। अजय शंकर पांडेय उर्फ अज्जू पांडेय भी देर रात पहुंचा। अजय से पुलकित की पहले से दुश्मनी थी। अजय को देखते ही पुलकित, प्रखर व उसके साथियों ने गाली-गलौज करते हुए हमला शुरू कर दिया। अजय की जमकर पिटाई की गई। पहले बार के भीतर। फिर बाहर भी उसकी जमकर पिटाई की गई।

पिस्टल के बट से भी हमला करना बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। घटना की सूचना अज्जू ने पुलिस को दी। तेलीबांधा पुलिस पहुंची। दो युवकों को पकडक़र थाने लाया गया। अज्जू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन दूसरे पक्ष के युवकों को छुड़ाने के लिए कई रसूखदारों ने थाने में दबाव बनाया।

28 लाख के लेन-देन के विवाद की चर्चा

पिछले दिनों हाइपर क्लब में फायङ्क्षरग करने वाले विकास अग्रवाल और अजय शंकर उर्फ अज्जू पांडेय दोस्त हैं। अजय के भी आपराधिक मामले हैं। सूत्रों के मुताबिक विकास को पुलकित से करीब 28 लाख रुपए लेने थे। पुलकित पैसे नहीं दे रहा था। उल्टा विकास को धमका भी रहा था। इसको लेकर कुछ दिन पहले विकास व अजय ने पुलकित से मारपीट की थी।

इसके बाद से पुलकित व उसके साथी अजय को सबक सिखाना चाह रहे थे। जूक बार में अजय मिल गया, तो पुलकित ने अपने दोस्त प्रखर व अन्य के साथ मिलकर उसकी धुनाई कर दी। प्रखर भिलाई के हिस्ट्रीशीटर अमित जोस से जुड़ा था। अमित का एनकाउंटर हो चुका है। पुलकित के खिलाफ भी मामले हैं। एक आरोपी को महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर का भांजा बताया जा रहा है।

