सट्टे के लेन-देन को लेकर बार में भिड़े रायपुर-भिलाई के गुंडे-बदमाश, नेताओं के आए कॉल…

वीआईपी रोड के जूक बार में रविवार की रात भिलाई के प्रखर चंद्राकर, पुलकित चंद्राकर, प्रेम व अन्य लोग पार्टी करने पहुंचे थे। अजय शंकर पांडेय उर्फ अज्जू पांडेय भी देर रात पहुंचा। अजय से पुलकित की पहले से दुश्मनी थी। अजय को देखते ही पुलकित, प्रखर व उसके साथियों ने गाली-गलौज करते हुए हमला शुरू कर दिया। अजय की जमकर पिटाई की गई। पहले बार के भीतर। फिर बाहर भी उसकी जमकर पिटाई की गई।