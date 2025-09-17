राजधानी में हेरोइन सप्लाई करने वाला हिस्ट्रीशीटर कोंदा गिरफ्तार, आधा दर्जन अपराधों में नाम शामिल

Raipur Drug supplier: टिकरापारा थाना पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने राजधानी रायपुर में सक्रिय हिस्ट्रीशीटर शेख साहिल उर्फ कोंदा को गिरफ्तार किया है। कोंदा युवाओं को हेरोइन सप्लाई करने का काम करता था। उसके पास से पुलिस ने देशी कट्टा, मोबाइल फोन और बैंक पासबुक बरामद की है।
बता दें पुलिस के रिकॉर्ड में कोंदा टिकरापारा का हिस्ट्रीशीटर बदमाश है। उस पर हत्या के प्रयास, छेड़छाड़ और आम्र्स एक्ट सहित आधा दर्जन से अधिक गंभीर अपराध पहले से दर्ज हैं। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते रायपुर में ड्रग्स सप्लाय करने वाले गिरोह को पकड़ा था।
Raipur Drug supplier: इस गिरोह के 24 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े थे। आरोपियों के कब्जे से 412.87 ग्राम हेरोईन, कई मोबाइल फोन, एक कार, तौल मशीन, सिल्वर रोल पेपर, जले हुए नोट, एटीएम कार्ड और चेकबुक जब्त किए गए थे। इस पूरे नेटवर्क में अब तक कुल 25 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अब भी अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।