राजधानी में हेरोइन सप्लाई करने वाला हिस्ट्रीशीटर कोंदा गिरफ्तार, आधा दर्जन अपराधों में नाम शामिल

Raipur Drug supplier: इस गिरोह के 24 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े थे। आरोपियों के कब्जे से 412.87 ग्राम हेरोईन, कई मोबाइल फोन, एक कार, तौल मशीन, सिल्वर रोल पेपर, जले हुए नोट, एटीएम कार्ड और चेकबुक जब्त किए गए थे। इस पूरे नेटवर्क में अब तक कुल 25 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अब भी अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।