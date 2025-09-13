हिस्ट्रीशीटरों की गुंडागर्दी! बीच सड़क पर लाठी-डंडों से की मारपीट, दोनों पक्ष के खिलाफ FIR दर्ज…

पुलिस के मुताबिक यूनियन सोसाइटी में रहने वाला आयुष अग्रवाल अपने साथी शुभम मिश्रा का बर्थडे मनाने के लिए कार आई 20 सीजी 04 एनटी 3526 से कोटा जा रहे थे। उसके साथ हिस्ट्रीशीटर गौरव हेपड, राजित, शाहरूख व अन्य लोग थे। रात 9.30 बजे रोहणीपुरम तालाब के पास कार सीजी 04 एलएस 0738 से हिस्ट्रीशीटर ओम दुबे अपने दोस्त अमन, वैभव ऊर्फ हैप्पी, शुभम ऊर्फ आकाश ठाकुर के साथ पहुंचा।