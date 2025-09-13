हिस्ट्रीशीटरों की गुंडागर्दी! बीच सड़क पर लाठी-डंडों से की मारपीट, दोनों पक्ष के खिलाफ FIR दर्ज…

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में डीडी नगर और पुरानी बस्ती इलाके के हिस्ट्रीशीटरों में गैंगवार शुरू हो गया है। उनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि बीच सड़क पर कार खड़ी करके एक-दूसरे पर चाकू, लाठी, हॉकी स्टिक से हमला किया। इस घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए। पूरी घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।
आरोपियों में एक पक्ष पुरानी बस्ती का हिस्ट्रीशीटर गौरव हेपड और दूसरा पक्ष डीडी नगर का हिस्ट्रीशीटर ओम दुबे का है। गैंगवार की जानकारी के बाद पुलिस ने रात को सर्चिंग अभियान चलाया। इसमें आधा दर्जन बदमाशों को पकड़ा गया। दोनों पक्षों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक यूनियन सोसाइटी में रहने वाला आयुष अग्रवाल अपने साथी शुभम मिश्रा का बर्थडे मनाने के लिए कार आई 20 सीजी 04 एनटी 3526 से कोटा जा रहे थे। उसके साथ हिस्ट्रीशीटर गौरव हेपड, राजित, शाहरूख व अन्य लोग थे। रात 9.30 बजे रोहणीपुरम तालाब के पास कार सीजी 04 एलएस 0738 से हिस्ट्रीशीटर ओम दुबे अपने दोस्त अमन, वैभव ऊर्फ हैप्पी, शुभम ऊर्फ आकाश ठाकुर के साथ पहुंचा।
कार सामने खड़ी करके ओम ने गाली-गलौज देते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद हिस्ट्रीशीटर गौरव के साथियों ने भी चाकू और लाठी-डंडा निकाल लिया और ओम व उसके साथियों पर टूट पड़े। दोनों पक्षों के युवक एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे। इस तरह खुलेआम गुंडागर्दी देखकर आसपास के लोग भयभीत हो गए और इधर-उधर भागने लगे।
चाकूबाजी में दोनों पक्ष के युवक घायल हो गए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के पहुंचने से पहले सभी बदमाश भाग निकले। हिस्ट्रीशीटर गौरव और ओम दुबे के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। ओम नाबालिग के समय से मर्डर, चाकूबाजी जैसे कई मामलों में शामिल रहा है। अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं।
घटना आसपास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कुछ युवकों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी रही। देर रात आधा दर्जन आरोपी पकड़े गए। उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आयुष की शिकायत पर ओम दुबे व उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया।
दूसरी ओर वैभव सिंह रंगी की शिकायत पर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर गौरव हेपड, शुभम मिश्रा, राजिक नाना व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले में देर रात तक पुलिस ने एक पक्ष के हिस्ट्रीशीटर ओम दुबे व वैभव रंगी उर्फ हैप्पी रंगी और दूसरे पक्ष के शुभम मिश्रा, आयुष अग्रवाल को हिरासत में लिया है।