CG Crime: भिलाई में धड़ल्ले से चल रही हेरोइन सप्लाई, सरगना समेत आठ आरोपी किए गए गिरफ्तार

एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि सूचना मिली कि वैशाली नगर क्षेत्र में हेरोइन धड़ल्ले से सप्लाई की जा रही है। एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर एसीसीयू की टीम को अलर्ट किया। टीम ने पहले अल सुबह हेरोइन सप्लायर के घर पर दबिश दी। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसकी निशानदेही पर वैभव सोनी और समीर जायसवाल को वैशाली नगर से हिरासत में लिया। इसके बाद इस मामले में छानबीन तेज की।