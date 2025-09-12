Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

CG Crime: भिलाई में धड़ल्ले से चल रही हेरोइन सप्लाई, सरगना समेत आठ आरोपी किए गए गिरफ्तार

CG Crime: ने पहले अल सुबह हेरोइन सप्लायर के घर पर दबिश दी। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसकी निशानदेही पर वैभव सोनी और समीर जायसवाल को वैशाली नगर से हिरासत में लिया।

भिलाई

Love Sonkar

Sep 12, 2025

CG Crime: भिलाई में धड़ल्ले से चल रही हेरोइन सप्लाई, सरगना समेत आठ आरोपी किए गए गिरफ्तार

CG Crime: वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में नशे का जाल गहराता जा रहा है। पुलिस ने बुधवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 250 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की है। साथ ही सात पैडलर मोहन नगर थाना क्षेत्र में पकड़ाए हैं। हालांकि इनमें से एक पैडलर गुरमीत सिंह उर्फ रूट पुलिस कस्टडी से भाग निकला। मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की।

एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि सूचना मिली कि वैशाली नगर क्षेत्र में हेरोइन धड़ल्ले से सप्लाई की जा रही है। एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर एसीसीयू की टीम को अलर्ट किया। टीम ने पहले अल सुबह हेरोइन सप्लायर के घर पर दबिश दी। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसकी निशानदेही पर वैभव सोनी और समीर जायसवाल को वैशाली नगर से हिरासत में लिया। इसके बाद इस मामले में छानबीन तेज की।

मोहन नगर क्षेत्र से रहने वाले पैडलर गुरमीत सिंह, आरोपी जामुल खेदामारा निवासी उज्ज्वल सिंह उर्फ गोलू, हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी राहुल सिंह उर्फ शिवा, हाउसिंग बोर्ड पानी टंकी मोंटी अरोरा, उमदा हाउसिंग बोर्ड लोकेश कुमार, खुर्सीपार पंजाबी मोहल्ला जगतार सिंह, सुपेला राधिका नगर रजत पांडेय को धमधा रोड सब्जी मंडी से गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी लाल रंग की कार सीजी 07- सीएस-7776 में बैठकर हेरोइन का नशा ले रहे थे। कार की तलाशी ली गई तो पीछे डिक्की में लाल रंग की बैग से 246 ग्राम हेरोइन मिला। इसकी कीमत 19 लाख 68 हजार रुपए बताई जा रही है। सभी आरोपियों को मोहन नगर थाना के सुपुर्द किया गया है।

ड्रोन से की जा रही पंजाब में सप्लाई

पुलिस ने बताया कि हेरोइन की सप्लाई पाकिस्तान से होती है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब के ड्रग्स सप्लायर के दिए गए लोकेशन पर हेरोइन की पुडिय़ा गिराई जाती है। इसके बाद वहां से सप्लायर भारत के विभिन्न राज्यों में खपाते हैं।

पंजाब से ट्रेन और ट्रकों के माध्यम से दुर्ग, भिलाई और रायपुर तक हेरोइन की सप्लाई की जा रही है। मोहन नगर थाने में परिजन की भीड़ लग गई। इस बीच आरोपी गुरमीत सिंह मौका देख भाग निकला। बाहर उसकी गर्लफ्रेंड स्कूटी लेकर खड़ी थी।

पैडलर बड़े और रसूखदारों के युवा बच्चों को पार्टी के बहाने मुत में यह नशा कराते हैं। जब उन्हें लत लग जाती है, तो पैसे वसूल करते हैं।

राजीव तिवारी

सार्वजनिक स्थानों पर हेरोइन का नशा इंजेक्शन के माध्यम से लेते हैं। खून से सनी सिरिंज को उसी स्थान पर फेंककर चले जाते है।

राहुल गर्ग

मेरा बेटा पिछले तीन साल से हेरोइन नशा की लत में जा चुका है। नशा मुक्ति केन्द्र भेजा, लेकिन वहां भी नशा उपलब्ध हो जाता था।

एनके वर्मा (परिवर्तित नाम)

हेरोइन जैसे घातक नशा की सप्लाई करते बार-बार उक्त आरोपी पकड़ा रहे हैं। इस बार संगठित अपराध की धारा में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही छह साल में बनाई गई संपत्ति सफेमा एक्ट के तहत कार्रवाई कर कुर्क की जाएगी।

सुखनंदन राठौर, एएसपी

12 Sept 2025

12 Sept 2025 01:40 pm

12 Sept 2025

12 Sept 2025 01:39 pm

