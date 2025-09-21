Thieves gang arrested: अंतरजिला बसोर मोबाइल चोर गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार, 5 मोबाइल के साथ स्प्रिंग चाकू भी जब्त

सूरजपुर। प्रतापपुर पुलिस ने अंतरजिला बसोर मोबाइल चोर गिरोह (Thieves gang arrested) का खुलासा करते हुए इसके 7 सदस्य को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के मोबाइल व स्प्रिंग चाकू बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि 19 सितंबर को प्रतापपुर के साप्ताहिक बाजार में मोबाइल चोरी की घटना सामने आई थी। इस मामले की जांच में पता चला कि चोरी की वारदात को डकईपारा पटना के व्यक्तियों ने अंजाम दिया है। इस पर पुलिस टीम ने कोरिया जिले के थाना पटना अंतर्गत डकईपारा में घेराबंदी कर संदेही सोनू बसोर को पकड़ा।
पूछताछ (Thieves gang arrested) में उसने अपने साथी डकईपारा निवासी मनोज कुमार, राम सिंह, सोनू, राजू बसोर, मुकेश उर्फ संदीप, जुगनू प्रसाद उर्फ सोनू एवं सोनू कुमार के साथ मिलकर साप्ताहिक बाजार प्रतापपुर में मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देना बताया।
इसके बाद उसके सभी साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों (Thieves gang arrested) के पास से चोरी का 5 नग मोबाइल, 1 नग बटन स्प्रिंग चाकू, घटना में प्रयुक्त 2 बाइक जब्त कर इनके खिलाफ धारा 303(2) व आम्र्स एक्ट की धारा 25 के तहत कार्रवाई की।
कार्रवाई (Thieves gang arrested) में थाना प्रभारी प्रतापपुर अमित कौशिक, एएसआई बजरंगी लाल चौहान, हरिशंकर तिवारी, प्रधान आरक्षक आनंद प्रकाश एक्का, इन्द्रपाल सिंह, आरक्षक सत्यनारायण सिंह, राजेश तिवारी व प्रकाश साहू शामिल रहे।