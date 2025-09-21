Thieves gang arrested: अंतरजिला बसोर मोबाइल चोर गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार, 5 मोबाइल के साथ स्प्रिंग चाकू भी जब्त

सूरजपुर। प्रतापपुर पुलिस ने अंतरजिला बसोर मोबाइल चोर गिरोह (Thieves gang arrested) का खुलासा करते हुए इसके 7 सदस्य को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के मोबाइल व स्प्रिंग चाकू बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि 19 सितंबर को प्रतापपुर के साप्ताहिक बाजार में मोबाइल चोरी की घटना सामने आई थी। इस मामले की जांच में पता चला कि चोरी की वारदात को डकईपारा पटना के व्यक्तियों ने अंजाम दिया है। इस पर पुलिस टीम ने कोरिया जिले के थाना पटना अंतर्गत डकईपारा में घेराबंदी कर संदेही सोनू बसोर को पकड़ा।