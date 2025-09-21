Girl murder case solved: प्रेमिका को रात में मिलने बुलाया, थप्पड़ मारा फिर स्कार्फ से गला घोंटकर कर दी थी हत्या, इस बात से था नाराज

रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सनावल थाना क्षेत्र में पांगन नदी किनारे संदिग्ध अवस्था में मिली युवती की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने मृतका के प्रेमी को हत्या (Girl murder case solved) के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल 18 सितंबर को ग्राम टुकूपाथर (तारकेश्वरपुर पारा) के पास पांगन नदी किनारे एक युवती की लाश मिली थी। युवती रात में घर से निकली थी। पुलिस ने पीएम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि के बाद मामले की जांच शुरु की थी।