Girl murder case solved: प्रेमिका को रात में मिलने बुलाया, थप्पड़ मारा फिर स्कार्फ से गला घोंटकर कर दी थी हत्या, इस बात से था नाराज

रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सनावल थाना क्षेत्र में पांगन नदी किनारे संदिग्ध अवस्था में मिली युवती की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने मृतका के प्रेमी को हत्या (Girl murder case solved) के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल 18 सितंबर को ग्राम टुकूपाथर (तारकेश्वरपुर पारा) के पास पांगन नदी किनारे एक युवती की लाश मिली थी। युवती रात में घर से निकली थी। पुलिस ने पीएम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि के बाद मामले की जांच शुरु की थी।
बलरामपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीओपी वाड्रफनगर व रामानुजगंज के मार्गदर्शन में विशेष टीम बनाई गई। जांच के दौरान मृतका (Girl murder case solved) के प्रेमी उत्तर प्रदेश के बभनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तेंदुवल निवासी शिवनारायण सिंह उम्र 24 वर्ष को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई।
इसमें उसने मृतका की हत्या (Girl murder case solved) करने का जुर्म कबूल कर लिया। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।। कार्रवाई में एसडीओपी राम अवतार धु्रव, थाना प्रभारी गजपति मिर्रे, साइबर सेल और पुलिस टीम की सक्रिय भूमिका रही।
आरोपी ने बताया कि 17 सितंबर की रात वह शराब पीकर प्रेमिका से मिलने नदी किनारे पहुंचा था। रात में मोबाइल व्यस्त रहने की बात पर उसका प्रेमिका से विवाद हुआ और थप्पड़ मारने के बाद झगड़ा बढ़ गया। इसी दौरान मृतका ने अपने चेहरे और गले में उसका स्कार्फ लपेट लिया था, जिसे गुस्से में आरोपी ने जोर से खींच दिया। युवती बेहोश होकर गिर गई और उसकी मौत (Girl murder case solved) हो गई थी।
आरोपी ने बताया कि हत्या (Girl murder case solved) के बाद उसने प्रेमिका का मोबाइल छिपा दिया और सिम कार्ड तोडक़र खेत में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतका का मोबाइल आरोपी के घर से और सिम खेत से बरामद किया है।