Raipur city... 20 वाटर एटीएम अब खुद पानी के लिए तरस रहे...लोगों को स्वच्छ पानी नसीब नहीं

रायपुर शहर (Raipur city)में लगे 20 वाटर एटीएम (20 water ATMs) अब खुद पानी के लिए तरस रहे हैं। गर्मी में जब हर बूंद पानी कीमती (In summers when every drop of water is precious) है, ऐसे में इन वाटर एटीएम को लेकर जिम्मेदार की लापरवाही और मेंटेनेंस की कमी के कारण लोगों को स्वच्छ पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। वर्षों पहले नगर निगम ने स्वच्छ जल की सुविधा देने के उद्देश्य से इन वाटर एटीएम को स्थापित किया था, लेकिन अब ये सभी सिर्फ पानी के लिए तरस रहे हैं और बंद पड़े हैं।