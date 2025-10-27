Raipur News: रायपुर निगम को 100 करोड़ का म्युनिसिपल बांड बेचने की अनुमति, आदेश जारी

केंद्रीय शहरी मंत्रालय का यह प्लान तीन साल पहले सामने आया था। उसी आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई। इसके तहत 200 करोड़ का बांड बेचने का प्लान था, लेकिन अभी केवल 100 करोड़ की ही अनुमति निगम को मिली है। इसके बाद प्राजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर राज्य शासन के पास नगर निगम प्रस्ताव भेज सकेगा। केंद्रीय शहरी मंत्रालय का प्लान है कि नगरीय निकायों की आर्थिक निर्भरता राज्य सरकार पर कम होगा और निगम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के प्लान पर आगे बढ़ें।