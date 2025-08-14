कांग्रेस नेताओं ने रेस्टोरेंट संचालक को पीटा, जमकर चलाए लात-घूंसे, आधी रात मचा बवाल

इसके बाद सन्नी जैसे ही उनके पास गया, तो सभी ने मिलकर उसकी धुनाई शुरू कर दी। इसके बाद सन्नी ने अपने गार्ड व अन्य साथियों को बुलाया। इसके बाद सभी ने मिलकर सार्थक, प्रियेश व अन्य की जमकर धुनाई की। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर जमकर लात-घूंसे चलाए। इससे कुछ लोगों को चोटें आई हैं। दोनों पक्षों ने खम्हारडीह थाने में एक दूसरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। सन्नी की रिपोर्ट पर कांग्रेस प्रवक्ता सार्थक और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसी तरह सार्थक की शिकायत पर सन्नी व उसके साथियों पर मामला दर्ज हुआ है।