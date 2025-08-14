कांग्रेस नेताओं ने रेस्टोरेंट संचालक को पीटा, जमकर चलाए लात-घूंसे, आधी रात मचा बवाल

Raipur News: शंकर नगर इलाके में कांग्रेस नेताओं और रेस्टोरेंट संचालक के बीच जमकर लात-घूंसे चले। पहले कांग्रेस नेताओं ने रेस्टोरेंट संचालक को जमकर पीटा। इसके बाद संचालक और उसके कर्मचारियों ने कांग्रेस नेता और उसके साथियों को दौड़ा-दौड़ाकर मारा। ( CG News ) बताया जाता है कि झगड़ा पार्किंग में गलत ढंग से कार खड़ी करने और शराब पीने को लेकर हुआ था। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ खम्हारडीह थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। चर्चा है कि पार्किंग स्थल में कार के भीतर ही कई लोग शराब पीते हैं।
पुलिस के मुताबिक सिया हाइट्स की चौथी मंजिल में अर्क रेस्टोरेंट एंड बैंकवेट संचालित है। इसके संचालक सन्नी रिजवानी है। मंगलवार की रात करीब 8.15 बजे रेस्टोरेंट की पार्किंग में दो कार खड़ी थी। कार के पास ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष दीपा बग्गा का बेटा प्रियेश बग्गा, कांग्रेस प्रवक्ता सार्थक शर्मा, टंडन डेयरी के संचालक मोलू टंडन, राजीव दुबे खड़े थे। इसी दौरान रेस्टोरेंट संचालक सन्नी की नजर उन पर पड़ी। उसने उन्हें वहां से हटने और कार सही लगाने कहा। वे नहीं माने और अपशब्द कहने लगा।
इसके बाद सन्नी जैसे ही उनके पास गया, तो सभी ने मिलकर उसकी धुनाई शुरू कर दी। इसके बाद सन्नी ने अपने गार्ड व अन्य साथियों को बुलाया। इसके बाद सभी ने मिलकर सार्थक, प्रियेश व अन्य की जमकर धुनाई की। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर जमकर लात-घूंसे चलाए। इससे कुछ लोगों को चोटें आई हैं। दोनों पक्षों ने खम्हारडीह थाने में एक दूसरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। सन्नी की रिपोर्ट पर कांग्रेस प्रवक्ता सार्थक और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसी तरह सार्थक की शिकायत पर सन्नी व उसके साथियों पर मामला दर्ज हुआ है।