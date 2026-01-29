Raipur News: जेल में बाॅयफ्रेंड के साथ प्रेमिका ने मनाया जन्मदिन, वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पर वायरल

Raipur News: सेंट्रल जेल रायपुर के मुलाकाती कक्ष में विचारधीन बंदी के साथ उसकी प्रेमिका ने जन्मदिन मनाते हुए वीडियो बनाया। साथ ही उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो में युवती कहती दिख रही है कि जन्मदिन पर मैं उससे मिलने के लिए सेंट्रल जेल आई हूं। तकलीफ तो बहुत होता है वो आज मेरे पास नहीं है। उसके जन्मदिन के मौके पर भी मैं उसके पास नहीं हूं पर मिलने के लिए आई हूं। उसका रिएक्शन देखती हूं कैसा है। साथ ही इस वीडियो में खुदा गवाह फिल्म का गाना एडिट करके लगाया गया है।