Raipur News: कोटा रेलवे फाटक होगा बंद, हजारों लोग हर दिन होंगे परेशान, आमानाका अंडरब्रिज से करनी पड़ेगी आवाजाही

Raipur News: राजधानी के सरस्वती नगर स्टेशन के करीब कोटा रेलवे फाटक को रेलवे बंद कर देगा, क्योंकि फाटक के करीब से लेकर आमानाका ओवरब्रिज के नीचे अंडरब्रिज को जोड़ते हुए नई सड़क बनाने का काम चल रहा है। ये काम होने पर आवाजाही फाटक से बंद हो जाएगी। हालांकि इस रेलवे फाटक पर लंबे समय से अंडरब्रिज की मांग की जाती रही है, क्योंकि अधिकांश शैक्षणिक संस्थान यूनिवर्सिटी कैम्पस तरफ हैं, इसलिए ज्यादा आना-जाना इसी फाटक से होता है। ऐसे में लोग परेशान होंगे, क्योंकि उन्हें एक से दो किमी घूमकर आमानाका अंडरब्रिज से होकर सरस्वती नगर स्टेशन तरफ जाना पड़ेगा और इसी रास्ते से होकर यूनिवर्सिटी गेट के पास जीई रोड पर पहुंचेंगे।
रेलवे प्रशासन हर रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने की योजना पर आगे बढ़ रहा है। शहर में ऐसे दर्जनभर रेलवे फाटक बंद किए जा चुके हैं। क्योंकि सुरक्षा और सुविधा पर फोकस किया है। ट्रेनों की स्पीड 160 किलो मीटर प्रति घंटा करने के सिस्टम पर तेजी से काम चल रहा है। अचानक रेल पटरी पर मवेशी न आएं, इसके लिए पटरी के दोनों तरफ फेंसिंग का काम दुर्ग से लेकर रायपुर डिवीजन के दाधापारा तक पूरा होने वाला है।
विधायक मूणत ने लोगों की सुविधा का रखा पक्ष: हाल ही में रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने कोटा क्रॉसिंग को बंद करने के प्लान को देखते हुए रायपुर डीआरएम दयानंद सहित अफसरों के साथ बैठक की। उनका कहना है कि कोटा क्रॉसिंग बंद होने से पहले आम लोगों और छात्रों की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्ग जरूर होना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि इस मार्ग से प्रतिदिन लगभग 10 से 15 हजार लोग आना-जाना करते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हैं। विधायक मूणत ने रेल अफसरों के सामने दिशा कॉलेज के पास रामनगर में जिस तरह अंडरब्रिज का निर्माण कराया है, उसी तरह कोटा रेलवे फाटक पर कराने का प्रस्ताव रखा है।
जनता कांग्रेस ने भी विरोध दर्ज कराया: कोटा रेलवे क्रासिंग बंद होने को लेकर जनता कांग्रेस छग (जे) ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। मुख्य प्रवक्ता अधिवक्ता भगवानू नायक ने रेलवे और राज्य शासन से अंडरब्रिज का निर्माण कराने की मांग की है।
खमतराई ओवरब्रिज के पास अभी रेलवे फाटक से लोगों की आवाजाही हो रही है। ऐसे में लगातार ट्रेनों की आवाजाही होने से बार-बार रेलवे फाटक को बंद करना पड़ता है और खतरा भी हमेशा रहता है। इसलिए फाटक पर रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण कराकर स्थायी रूप से बंद करने का प्लान किया है। कोटा रेलवे फाटक पर अंडरब्रिज के लिए तकनीकी तौर पर सर्वे कराया गया, लेकिन जगह कम होने से अंडरब्रिज बनाने में दिक्कत है। इसलिए फाटक से लेकर आमानाका अंडरब्रिज तक सड़क मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है।
डीआरएम दयानंद ने बताया कि उन्होंने स्वयं सरस्वतीनगर स्टेशन के करीब कोटा रेलवे फाटक के पास स्थल का निरीक्षण किया है। क्रॉसिंग बंद होने की स्थिति में संभावित वैकल्पिक व्यवस्थाओं का आकलन किया गया है। विधायक मूणत ने डीआरएम को तेलघानी नाका राजपूताना होटल के सामने से प्लेटफॉर्म 7 तक प्रस्तावित ओवरब्रिज तथा अंडरब्रिज के निर्माण के लिए एनओसी देने का भी प्रस्ताव दिया। ताकि राज्य सरकार अपने बजट से यह कार्य करा सके।