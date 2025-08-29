Raipur News: कोटा रेलवे फाटक होगा बंद, हजारों लोग हर दिन होंगे परेशान, आमानाका अंडरब्रिज से करनी पड़ेगी आवाजाही

Raipur News: राजधानी के सरस्वती नगर स्टेशन के करीब कोटा रेलवे फाटक को रेलवे बंद कर देगा, क्योंकि फाटक के करीब से लेकर आमानाका ओवरब्रिज के नीचे अंडरब्रिज को जोड़ते हुए नई सड़क बनाने का काम चल रहा है। ये काम होने पर आवाजाही फाटक से बंद हो जाएगी। हालांकि इस रेलवे फाटक पर लंबे समय से अंडरब्रिज की मांग की जाती रही है, क्योंकि अधिकांश शैक्षणिक संस्थान यूनिवर्सिटी कैम्पस तरफ हैं, इसलिए ज्यादा आना-जाना इसी फाटक से होता है। ऐसे में लोग परेशान होंगे, क्योंकि उन्हें एक से दो किमी घूमकर आमानाका अंडरब्रिज से होकर सरस्वती नगर स्टेशन तरफ जाना पड़ेगा और इसी रास्ते से होकर यूनिवर्सिटी गेट के पास जीई रोड पर पहुंचेंगे।