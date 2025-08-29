बिलासपुर स्टेशन में कैंसर पीड़ित महिला की मौत, रेलवे ने दिया 1 लाख रुपए मुआवजा

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थानीय रेलवे स्टेशन में कैंसर पीड़ित महिला को एंबुलेंस न मिलने से मौत के मामले में रेलवे ने कैंसर अस्पताल रायपुर में 1 लाख रुपए मुआवजा जमा कराया है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में मुआवजा कैंसर अस्पताल रायपुर में जमा कराने कहा था। साथ ही दंतेवाड़ा जिले के गीदम में 11 घंटे तक एंबुलेंस नहीं पहुंचने के कारण इलाज में देर से मरीज की मौत के मामले में भी राज्य शासन ने परिजन को दो लाख रुपए मुआवजा दिया है।
स्थानीय रेलवे स्टेशन में एंबुलेंस सुविधा नहीं मिलने पर कैंसर पीड़ित महिला की मौत पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी। स्वास्थ्य विभाग व रेलवे की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने राज्य शासन और रेलवे को शपथपत्र देने कहा था। मृतका के परिजन को रेलवे की ओर से एक लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश कोर्ट ने दिए थे।
साथ ही भविष्य में मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधा और एंबुलेंस व्यवस्था सुधारने कहा था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने मुआवजा जमा कराने की जानकारी दी।