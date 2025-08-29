बिलासपुर स्टेशन में कैंसर पीड़ित महिला की मौत, रेलवे ने दिया 1 लाख रुपए मुआवजा

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थानीय रेलवे स्टेशन में कैंसर पीड़ित महिला को एंबुलेंस न मिलने से मौत के मामले में रेलवे ने कैंसर अस्पताल रायपुर में 1 लाख रुपए मुआवजा जमा कराया है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में मुआवजा कैंसर अस्पताल रायपुर में जमा कराने कहा था। साथ ही दंतेवाड़ा जिले के गीदम में 11 घंटे तक एंबुलेंस नहीं पहुंचने के कारण इलाज में देर से मरीज की मौत के मामले में भी राज्य शासन ने परिजन को दो लाख रुपए मुआवजा दिया है।