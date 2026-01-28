Raipur News: एयरपोर्ट से 27 करोड़ की कोकीन के साथ नाइजीरियाई छात्र गिरफ्तार,न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट (photo source- Patrika)
Raipur News: राजस्व खुफिया निदेशालय(डीआरआई) की टीम ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में नाइजीरियन छात्र हेनरी टोचूक्वू के पास से 27 करोड़ रुपए की कोकीन को बरामद किया। वह दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट से मंगलवार की शाम 8.15 बजे रायपुर पहुंचा था। सूचना पर डीआरआई की टीम ने संदेह के आधार पर उसके बैग की तलाशी ली। इस दौरान साबुन की बट्टी में छिपाकर रखा हुआ 270 ग्राम कोकीन मिला। पूछताछ में पता चला कि वह रायपुर के रावतपुरा सरकार विद्यालय में बैचलर ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई कर रहा है।
बरामद किए गए कोकीन को जब्त करने के बाद आरोपी छात्र को रायपुर जिला अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। साथ ही मिले इनपुट के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के सीधे बाहर आने और जांच नहीं होने के कारण कई बार गोल्ड और मादक पदार्थो की तस्करी की घटनाएं हो चुकी हैं।
साबुन की संख्या ज्यादा होने पर शक
नाइजीरियन छात्र के लगेज की तलाशी के दौरान किसी भी तरह का मादक पदार्थ नहीं होने और बड़ी संख्या में साबुन मिलने पर डीआरआई को संदेह हुआ। इसका रैपर निकालने पर साबुन बीच से कटा हुआ मिला। वहीं वजन कम होने पर उसकी जांच करने पर पता चला कि उसे बड़ी ही सफाई से जोड़ा गया था। उसे काटने पर साबुन के अंदर प्लास्टिक की पन्नी में छिपाकर रखा हुआ कोकीन मिला।
फिलहाल मिले इनपुट के आधार दिल्ली सीआईएसएफ को जानकारी भेजी गई है। वहीं उसके संपर्क में रहने वाले अन्य करीबी लोगों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि बता दें प्रदेश में निजी विवि में बड़ी संख्या में नाइजीरियाई और दक्षिण अफ्रिका मूल के छात्र बड़ी संख्या में अध्ययनरत है।
