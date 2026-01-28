Raipur News: एयरपोर्ट से 27 करोड़ की कोकीन के साथ नाइजीरियाई छात्र गिरफ्तार,न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा

Raipur News: राजस्व खुफिया निदेशालय(डीआरआई) की टीम ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में नाइजीरियन छात्र हेनरी टोचूक्वू के पास से 27 करोड़ रुपए की कोकीन को बरामद किया। वह दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट से मंगलवार की शाम 8.15 बजे रायपुर पहुंचा था। सूचना पर डीआरआई की टीम ने संदेह के आधार पर उसके बैग की तलाशी ली। इस दौरान साबुन की बट्टी में छिपाकर रखा हुआ 270 ग्राम कोकीन मिला। पूछताछ में पता चला कि वह रायपुर के रावतपुरा सरकार विद्यालय में बैचलर ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई कर रहा है।