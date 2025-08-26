Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Raipur News: गैंगस्टर लॉरेंस के करीबी मयंक को रिमांड पर लेगी रायपुर पुलिस, कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में फायरिंग का मामला

Raipur News: सालभर पहले झारखंड में करोड़ों का निर्माण कार्य करने वाली पीआरए कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालकों से अमन साव गैंग वसूली कर रहा था। उन्हें डराने अपने शूटरों से ऑफिस में 13 जुलाई को फायरिंग तक कराई थी।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 26, 2025

Raipur News: गैंगस्टर लॉरेंस के करीबी मयंक को रिमांड पर लेगी रायपुर पुलिस, कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में फायरिंग का मामला
लॉरेंस के करीबी मयंक को रिमांड पर लेगी रायपुर पुलिस (Photo Patrika)

Raipur News: अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के करीबी मयंक सिंह को रायपुर पुलिस रिमांड पर लेगी। तेलीबांधा इलाके में कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में फायरिंग मामले में अमन साव के साथ मयंक का कनेक्शन सामने आया है। मयंक इन दिनों झारखंड पुलिस के कब्जे में है। सूत्रों के मुताबिक रायपुर पुलिस अब उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है।

उल्लेखनीय है कि सालभर पहले झारखंड में करोड़ों का निर्माण कार्य करने वाली पीआरए कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालकों से अमन साव गैंग वसूली कर रहा था। उन्हें डराने अपने शूटरों से ऑफिस में 13 जुलाई को फायरिंग तक कराई थी। इस मामले में मयंक और अमन दोनों शामिल थे। बाद में अमन के शूटरों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद जेल में बंद अमन को भी हिरासत में रायपुर लाया गया। बाद में पेशी के लिए झारखंड जाते समय रास्ते में उसका एनकाउंटर कर दिया गया।

विदेश में गिरफ्तारी

फायरिंग की घटना के बाद मयंक भारत छोड़कर फरार हो गया। हाल ही में उसकी अजरबैजान में गिरफ्तारी हुई। इसके बाद प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया है। मयंक अभी झारखंड पुलिस की रिमांड पर है। रायपुर पुलिस उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2025 10:36 am

Published on:

26 Aug 2025 10:35 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: गैंगस्टर लॉरेंस के करीबी मयंक को रिमांड पर लेगी रायपुर पुलिस, कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में फायरिंग का मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.