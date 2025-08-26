Raipur News: गैंगस्टर लॉरेंस के करीबी मयंक को रिमांड पर लेगी रायपुर पुलिस, कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में फायरिंग का मामला

उल्लेखनीय है कि सालभर पहले झारखंड में करोड़ों का निर्माण कार्य करने वाली पीआरए कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालकों से अमन साव गैंग वसूली कर रहा था। उन्हें डराने अपने शूटरों से ऑफिस में 13 जुलाई को फायरिंग तक कराई थी। इस मामले में मयंक और अमन दोनों शामिल थे। बाद में अमन के शूटरों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद जेल में बंद अमन को भी हिरासत में रायपुर लाया गया। बाद में पेशी के लिए झारखंड जाते समय रास्ते में उसका एनकाउंटर कर दिया गया।