Raipur News: गैंगस्टर लॉरेंस के करीबी मयंक को रिमांड पर लेगी रायपुर पुलिस, कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में फायरिंग का मामला

Raipur News: अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के करीबी मयंक सिंह को रायपुर पुलिस रिमांड पर लेगी। तेलीबांधा इलाके में कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में फायरिंग मामले में अमन साव के साथ मयंक का कनेक्शन सामने आया है। मयंक इन दिनों झारखंड पुलिस के कब्जे में है। सूत्रों के मुताबिक रायपुर पुलिस अब उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है।
उल्लेखनीय है कि सालभर पहले झारखंड में करोड़ों का निर्माण कार्य करने वाली पीआरए कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालकों से अमन साव गैंग वसूली कर रहा था। उन्हें डराने अपने शूटरों से ऑफिस में 13 जुलाई को फायरिंग तक कराई थी। इस मामले में मयंक और अमन दोनों शामिल थे। बाद में अमन के शूटरों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद जेल में बंद अमन को भी हिरासत में रायपुर लाया गया। बाद में पेशी के लिए झारखंड जाते समय रास्ते में उसका एनकाउंटर कर दिया गया।
फायरिंग की घटना के बाद मयंक भारत छोड़कर फरार हो गया। हाल ही में उसकी अजरबैजान में गिरफ्तारी हुई। इसके बाद प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया है। मयंक अभी झारखंड पुलिस की रिमांड पर है। रायपुर पुलिस उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है।