Raipur public problem: : गर्मी की मार, ऊपर से अघोषित बिजली कटौती से राजधानी परेशान

भीषण गर्मी (this scorching heat) में राजधानीवासी ( the residents of the capital ) घंटों अघोषित बिजली कटौती (unannounced power cuts) से परेशान हैं। शहर के कई इलाकों में बिना सूचना के बिजली सप्लाई किसी भी समय बंद कर दी रही है। कई कॉलोनियों में एक घंटे तक बिजली सप्लाई (power supply ) सामान्य नहीं होती है। पॉश इलाकों में भी बिजली सप्लाई बाधित रहती है।